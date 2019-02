El fiscal vol la imputació d’un advocat en un cas d’estafa

En ple judici per un delicte d’estafa qualificada per un valor de 33.000 euros, la Fiscalia va demanar ahir suspendre el procés i ampliar la instrucció de la causa atenent, després d’escoltar les declaracions de l’acusat i del querellant, que l’advocat que va redactar l’acord privat entre ambdues parts i que és la prova clau per esclarir els fets va afegir «informació i documentació inveraç». La Fiscalia demana ara la imputació d’aquest lletrat, mentra que ell nega l’acusació i critica que no se l’escolti.



Aquesta situació va sorgir mentre el Ministeri Públic acusava el propietari d’una empresa, que a la vegada regentava una coneguda discoteca de la capital, de la venda de 33 accions, les quals tenia embargades, per 1.000 euros cadascuna. El problema és que la companyia estava en fallida i el valor nominal de cada participació era de 100 euros, preu pel qual les va adquirir el processat, i el real, de menys de sis euros.



Aleshores, l’acusat, en una de les moltes explicacions que va donar, va culpar al lletrat que va redactar el contracte personal. Minuts després, el querellant va reiterar que l’advocat mai li va explicar la situació real de tot plegat. «Em sento profundament ofès per la Fiscalia, que ha fonamentat una acusació sense cap prova i sense deixar expressar-me», va manifestar a aquest rotatiu el jurista afectat. «Em defensaré», va anunciar.



El lletrat era un dels testimonis cridat per la mateixa defensa abans que l’acusat l’inculpés directament, però el ball de versions durant més de tres hores, així com l’aportació de nova documentació per part de la defensa, sense que l’acusació pública i la particular estiguessin al corrent, van provocar que el fiscal, amb el beneplàcit de la part contrària, demanés la investigació suplementària que el tribunal va acceptar. D’aquesta manera, la causa tornarà al batlle instructor que, per garantir els drets de l’advocat acusat, demanarà que torni a declarar. Aleshores, decidirà si se l’imputa un delicte i, per tant, si és jutjat en aquesta causa.



«Crec que tenia dret a explicar-me», va insistir el jurista, que explica que va redactar el document «amb la voluntat dels dos implicats». Tanmateix, va precisar que el querellant sabia que el processat tenia problemes econòmics i que «estava invertint en la reactivació d’un negoci que tenia pèrdues i que debia moltes mensualitats del lloguer».