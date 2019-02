Casadevall demana més magistrats suplents al Tribunal Superior

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va reconèixer ahir que calen més magistrats suplents al Tribunal Superior (TS) per si algun dels que actualment està en actiu queda recusat en un cas.



De moment no s’ha recusat a cap, però Casadevall va fer les declaracions en referència a Josep Maria Pijuan, qui va ser apartat del judici pel cas BPA perquè el TS va considerar que no era prou objectiu. Així i tot, va explicar que la mesura no és «urgent» i malgrat que «ara mateix no tenim suplents», sí que hi ha la figura dels «magistrats emèrits», que han arribat a l’edat de jubilació però que –fins als 75 anys– poden tornar a treballar de manera puntual. En qualsevol cas, des del CSJ són conscients que en els pressupostos del 2019 no està prevista la creació de cap plaça.

Procediment civil

D’altra banda, Casadevall va demanar a l’Executiu que es retardi fins a l’1 de gener del 2020 l’entrada en vigor del nou codi de procediment civil, prevista per a principis del mes de setembre d’enguany. Segons ell, no té sentit instal·lar tot el material nou a les dependències actuals «si d’aquí a uns mesos ens hem de canviar a la nova seu de la justícia», amb la despesa econòmica que això suposa. A més, va admetre que els batlles encara no estan prou familiaritzats amb el sistema i requereixen més formació. Amb tot, el màxim responsable haurà d’esperar a la formació del nou Consell General que sortirà de les pròximes eleccions.



Així mateix, Casadevall va explicar que s’està redactant el text de la nova llei de l’expedient digital que marcarà les pautes a seguir amb el nou sistema informatitzat que, entre altres mesures, permetrà una millor relació entre els advocats i la Batllia i facilitarà la informació a temps reals dels dossiers que vulguin consultar els batlles. Aquest nou text, redactat entre el Govern i el CSJ, també haurà d’esperar a després del 7 d’abril i al nou ministre.



Tot plegat es va produir en el marc de la renovació de Vincent Anière com a magistrat del Consell Superior i president de la sala civil a la Casa de la Vall. En el seu discurs, Anière va considerar que el principal repte de la justícia andorrana és fixar més criteris que permetin la millor interpretació possible de les lleis i va agrair l’aposta que des del Consell han fet en ell. Casadevall el va felicitar i el va avisar que en els pròxims anys «feina no li faltarà».