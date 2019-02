La CASS modifica els criteris de la pensió de viudetat

El Consell d’Administració de la CASS va aprovar ahir el canvi que entra en vigor avui com a conseqüència de l’aplicació de la modificació de la llei que regula l’ens. Aquesta provocarà un canvi en les condicions per accedir a les pensions de viudetat i Progressistes-SDP va expressar ahir, a través d’un comunicat, el seu enuig pel que consideren que és «una campanya a favor de DA».

Perquè sigui efectiu el dret de pensió, la persona difunta haurà d’haver cotitzat tant a la branca general com a la branca de jubilació. En el cas de ser difunt de menys de 30 anys, caldrà haver cotitzat 36 mesos en els últims 48 abans de la mort o bé si el difunt és major de 30 anys, que s’haurà d’haver cotitzat 60 mensualitats en els últims 72 mesos del fet causant.



«Progressistes-SDP hem defensat, i defensem en el programa amb el que enspresentem a les eleccions generals, un augment de les pensions de viduïtat. Proposem incrementar un 10% anyal els propers 4 anys les pensions inferiors als 600 euros mensuals i el 5% les pensions entre els 600 euros i el salari mínim», va recordar SDP tot lamentant que la decisió del Consell d’Adminsitració coincidís amb el dia de l’anunci de la dimissió de Xavier Espot com a ministre d’Afers Socials.

La formació també critica que «el que no s’ha fet en quatre anys s’hagi de fer a cinc setmanes de les eleccions. Es tracta de poder presentar a les electores i als electors una nova mesuraadreçada a guanyar vots i a comprar voluntats».