El concurs Talentejant confia superar la participació

En anys anteriors, 25 joves d'entre 18 i 30 anys es van presentar al concurs d'arts plàstiques i visuals, Talentejant. En l'edició d'enguany, que ja és la sisena i s'ha presentat aquest dijous al comú d'Escaldes-Engordany, esperen "consolidar aquesta xifra i si pot ser augmentar-la", tal com ha dit la consellera de Joventut, Laura Lavado. Talentejant té com a objectiu que els joves del país puguin mostrar el seu talent des de diverses vessants i facilitar l'intercanvi entre altres persones que tinguin aficions artístiques, contribuint amb petites ajudes econòmiques per a la seva formació.

Oscar Galdón, guanyador de l'edició passada i que es torna a inscriure en la d'aquest any, ha confessat que "aquest concurs és molt motivador i et fa créixer en l'àmbit personal", i ha afegit que "el món de les arts plàstiques és molt complicat i està mal vist, però gràcies a Talentejant els artistes podem ensenyar les nostres obres".

Les inscripcions es poder fer a través de la xarxa, al web del departament de Joventut, o presencialment a l'espai jovent d'Escaldes-Engordany fins al 29 de març. Les obres presentades s'exposaran a la segona planta del centre d'Art d'Escaldes-Engordany, del 6 d'abril al 4 de maig. El jurat del concurs estarà format per Mercè Ciarruz, artista i professora d'art; Montse Altimiras, fotògrafa; Sara Valls, membre de la junta del festival Ull Nu; la representant de Carisma, Marjalisa Zandaza, i la mateixa Laura Lavado. Les millors obres que formin part de l'exposició s'exposaran als aparadors Vivand durant el mes d'abril per continuar, d'aquesta manera, donant promoció als joves.