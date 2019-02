Manolo Garcia obrirà el Festival Colors de Música amb un concert acústic

El cantant barceloní Manolo Garcia serà l’encarregat d’obrir el 35è Festival Colors de Música d’Escaldes-Engordany el 30 d’abril a la sala del Prat del Roure amb un concert acústic amb tota la seva banda. Manolo García és un artista clau en la història del pop rock espanyol, i des del 1993 ha estrenat nous projectes. Aquest 2019 actuarà a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany en la primera gira en acústic de tota la seva carrera. Un format que el cantant no havia emprat ni quan militava a Los Rápidos, Los Burros i El Último de la Fila i que permetrà aproximar-se a les seves interpretacions des d’un angle absolutament nou, sofisticat i prometedor. Acompanyat per una banda, en la qual no hi falten guitarres acústiques, pianos, llaüts i violins, el cantant barceloní insuflarà noves sonoritats a les cançons d’àlbums tan aclamats com 'Arena en los bolsillos', 'Para que no se duerman los sentidos' o, publicat l’any passat, 'Geometría del Rayo'.

Les entrades, a un preu de 30 euros, es poden adquirir a partir d'aquest divendres a la pàgina web www.e-e.ad, al Servei de Tràmits del comú i a l’Oficina de Turisme de la plaça Santa Anna. Paral·lelament, el departament de Cultura del comú està treballant per tancar tota la programació del 35è Festival Colors de Música d’Escaldes-Engordany, que inclourà dos concerts més de gran format, els cicles de Música al carrer (Setmana del jazz i Músiques del món), les Nits del món i les col·laboracions amb altres entitats del país.