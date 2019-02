La qualitat de l'aire empitjora per l'entrada de partícules del sud

Aquest dijous al matí es podia percebre al cel una mena de boirina. Es tracta d’un fenomen relacionat amb l’entrada de partícules del sud, tal com han informat des del departament de Medi Ambient del Govern. Això ha fet que el nivell de la qualitat de l’aire hagi patit un deteriorament fins a situar-se en regular, és a dir de 3 sobre 5, sent 1 la qualitat 'excel·lent' i 5 'dolenta'. De cara al cap de setmana ja es preveu una millora.



Segons la mateix informació facilitada des de Medi Ambient, els nivells de partícules s’han anat incrementant "lleugerament" des del dilluns dia 25 de febrer, fet que ha contribuït a un empitjorament de la qualitat ambiental. En aquests darrers dies, fins i tot, hi ha hagut moments en què s’han viscut fenòmens d’inversió tèrmica, que han contribuït també en alguns moments a empitjorar la qualitat de l’aire.



L’anticicló que està vivint el Principat i que també s’està donant aquest mes de febrer en d’altres ciutats europees està tenint un impacte sobre la qualitat de l’aire. D’aquesta manera, per exemple a Catalunya la Generalitat ha fet aquest mateix dijous un avís de declaració d’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire i per tant es recomana, entre d’altres, fer ús del transport públic.



Cal recordar que aquesta mateixa setmana el ministeri de Medi Ambient ha fet balanç de la qualitat de l’aire del 2018, en què el 91% del temps va ser excel·lent o bona, un 8% regular i només un 1% deficient o dolenta.