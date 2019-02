Els veterans del Barça jugaran un triangular a la Seu

Els aficionats al futbol tenen aquest dissabte, 2 de març l'oportunitat de veure en joc a la Seu diversos exjugadors destacats del Futbol Club Barcelona. L'Agrupació Barça Jugadors (ABJ) i La Seu FC organitzen un triangular al Camp Municipal Emili Vicente, que reunirà jugadors majors de 55 anys que van formar part del primer equip blaugrana.

La jornada començarà a les 11 del matí amb una demostració i partit de 'Walking football', una modalitat que consisteix a jugar a futbol caminant i que serveix als futbolistes veterans per preparar el cos abans de començar un matx. La proposta ha estat impulsada per l'escocès Steve Archibald, un dels jugadors més carismàtics del Barça de la dècada de 1980.

Tot seguit, a 3/4 de 12 del migdia, començarà el triangular entre equips formats per veterans, entre els quals hi haurà la presència de l'actual president de l'ABJ, el granollerí Ramon Alfonseda (jugador blaugrana entre 1966 i 1973), juntament amb l'argentí RafaelTorito Zuviría (que va militar al Barça entre 1977 i 1982) i el granadí Paco Martínez, integrant tant del primer equip com del filial entre 1970 i 1982. L'activitat té el suport de l'Ajuntament de la Seu, el Servei Municipal d'Esports, el bar-restaurant Canigó i la Penya Barcelonista Urgellenca.

Aquests partits són coordinats per l'Agrupació Barça Jugadors, una entitat sense ànim de lucre que treballa per mantenir el vincle amb el club i alhora ajudar ex jugadors blaugrana que després d'acabar la seva etapa professional hagin patit dificultats econòmiques, socials o de salut. El col·lectiu té actualment com a vicepresidents Josep Moratalla, Carles Rexach, Tente Sánchez i Eusebio Sacristán, mentre que com a membres de la comissió institucional compten amb Xavi Hernández, Pere Valentí Mora, Jordi Roura i Ramon Salud.