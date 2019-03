«Angoixa» per l’estancament en la investigació de la història clínica

Una dona afectada per la presumpta obertura indeguda del seu expedient clínic ha denunciat que la no resposta del Ministeri de Salut està contribuint que el seu cas es filtri als mitjans de comunicació. Com va avançar EL PERIÒDIC, els fets es remunten al mes de novembre quan ella i la seva parella van descobrir que una treballadora de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell havia accedit a la seva història sense cap motiu professional aparent. Aleshores va posar una denuncia policial contra el SAAS i contra la treballadora concreta. El cas està actualment en mans del Ministeri de Salut que ha de decidir si interposa una multa administrativa –d’entre 50.000 i 100.000 euros– o si hi ha indici de delicte penal i deriva la qüestió a la Fiscalia.

Vulneració molt greu

La parella va explicar ahir a aquest rotatiu que està «angoixada» perquè la investigació s’està demorant en el temps i no tenen cap mena de resposta. També van assegurar que van acudir a les administracions públiques a la cerca de suport, però s’han trobat amb filtracions públiques que els estan perjudicant directament.

A més, les persones afectades van lamentar que el director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, digués que qui va entrar al seu expedient ho fes per «tafanejar sense cap mala intenció», ja que consideren que es tracta d’una vulneració a la seva intimitat molt greu. Així mateix, neguen cap relació familiar directa amb la treballadora i asseguren que «la intromissió no es deu a cap problema personal» amb ella però, sigui com siguin, creuen que no se l’ha d’eximir del delicte. Benazet va demanar respectar tant el procediment actual com la presumpció d’innocència fins que conclogui la instrucció.