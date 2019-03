La nit més sexy de l'any

La revolució de la roba interior arriba també a les núvies. Bralettes, bodies, culottes i cotilles d'encaix s'escolen a les tendències bridal d'aquesta temporada per ser tan protagonistes com el mateix vestit. L'avantguarda i la moda van de la mà per vestir unes núvies que no escatimen en detalls. Brodats, aplicacions-joia, transparències estratègiques, teixits com el plumeti, la seda o el tul i colors que es permeten la llicència de sortir de la norma; prometen adaptar-se a la silueta i les necessitats de cada núvia perquè se senti sexy.



Començar amb bon peu



Un altre element que s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar un casament és quines sabates portarà la núvia. Les tendències de calçat aquest 2019 volen sorprendre i arriben trepitjant fort.



Explosió de color



Mentre que la majoria de dissenyadors opten per tons blancs i marfils, cada vegada hi ha més núvies que porten sabates de colors cridaners: vermell potent, blau elèctric o, fins i tot, platejats i daurats.



Sabates per enlluernar



Enguany el "brilli-brilli' és una tendència que està generant molt d'impacte i es pot adaptar a l'estil de totes les núvies, ja que es pot escollir entre una aplicació parcial a les tires, un taló decorat o una sivella, per exemple.



Transparències

El plàstic PVC és un dels materials preferits del món de la moda però és un caprici que podràs utilitzar en comptades ocasions després del casament. Per això, el més adequat és triar materials transpirables i adaptables. El teixit plumeti (una base de tul i piquets) sí que té aquestes característiques i destaca entre les propostes de les noves col·leccions.



Romanticisme clàssic



L'encaix sempre ha estat present a les noces, però ara ha recuperat el seu protagonisme i resulta molt trendy gràcies a l'estètica delicada que proporciona a vestits i calcat.



Al més pur estil Hermes



Les sabates de núvia vintage més sofisticades i originals s'emplenen de plomes per tal d'aportar un toc retro i delicat. Les plomes són una gran tendència d'aquest 2019 i no només aterren a les sabates sinó en altres complements: capes, tocats, arracades o el mateix vestit.



Apostar per la comoditat



Les espardenyes amb taló de cunya seran les grans protagonistes de les noces estiuenques. D'altra banda, malgrat que els talons de mitjana i gran alçada contribueixin a estilitzar la figura, les ballarines també són una opció vàlida i que podràs aprofitar el teu dia a dia.

Aquest article el podeu trobar a l'Especial BBC d'EL PERIÒDIC.