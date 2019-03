«Embús puntual» a Traumatologia

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell viu aquests dies un «mer pic» d’afluència de pacients que ha col·lapsat la unitat de Traumatologia i ha obligat a retardar algunes intervencions quirúrgiques programades. Així ho va reconèixer el director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet, qui ho va justificar explicant que actualment hi ha set persones ingressades amb traumatismes pendents de ser traslladades a hospitals estrangers. «Per enviar un pacient d’un centre a un altre cal un acord que no sempre és immediat i fins que el lloc de recepció no accepta l’ingrés, nosaltres no el podem deixar marxar», va assenyalar el doctor, tot matisant que algun d’aquests ha de viatjar fins a Rússia «i això, evidentment, genera més complicacions que traslladar-lo, per exemple, a Barcelona». A més, aquest dimecres «va coincidir que va haver-hi tres accidents greus a les pistes d’esquí» i es va haver d’atendre d’urgència els ferits.



Per tot plegat s’ha retardat alguna intervenció programada i s’ha creat un «embús puntual» a la unitat traumatològica que està obligant el personal a treballar «sota molta pressió». Malgrat la polèmica generada durant les dues darreres setmanes, Benazet va assegurar que aquests pics són «normals» i que passen «cada any a tots els hospitals del món».

Manca de personal

Preguntat per si el col·lapse també s’ha produït per una manca de personal, el director assistencial ho va negar rotundament, tot i admetre que «anem justos d’anestesistes». Pel que fa als traumatòlegs, però, Benazet va celebrar la recent incorporació del «doctor Muñoz com a compte propi i l’arribada del doctor Roca, l’especialista de referència provinent de la Teknon que va guanyar l’últim edicte». Així mateix, va informar que en aquests moments «hi ha diversos metges» estrangers interessats a «venir a treballar amb nosaltres».

Esquiadors

Tal com va recordar el doctor, dimecres es van produir tres accidents a pistes. Al Tarter, un home de nacionalitat anglesa va patir un traumatisme abdominal i va ser intervingut quirúrgicament i un altre, argentí, va ser ingressat a l’UCI per un traumatisme toràcic on ahir, al tancament d’aquesta edició en paper, ambdós seguien estables i fora de perill. A Ordino-Arcalís, una jove de Madrid va topar amb un altre esquiador, rebent un fort cop a les costelles. Tot i que que va ser trasllada a l’Hospital en helicòpter, va ser donada d’alta perquè la lesió no era greu.



Urgències

D’altra banda, Benazet va assegurar que el Servei d’Urgències funciona amb normalitat «absoluta», després que el mes passat diversos usuaris denunciessin que no podien ser ingressats a planta perquè la unitat estava saturada. En aquella ocasió, des del SAAS es va reconèixer que el col·lapse va ser un episodi «propi de l’hivern», ja que és en aquesta època quan s’acumulen malalts de grip i amb problemes respiratoris i pulmonars amb lesionats procedents de les pistes d’esquí. Així i tot, Benazet va afirmar que la situació actual no té «res a veure» amb la de l’any passat i que amb «el nou dispositiu, podem atendre-ho tot i a tothom».