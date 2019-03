Una caixa i un forat de 170.000 euros

Cooperativa Interurbana Andorrana va patir un forat de quasi 170.000 euros en la línia internacional de bus que uneix el Principat i Portugal entre els anys 2007 i 2009. Així ho van acreditar una auditoria externa que va constatar una «manca de control en els procediments administratius» en un negoci que, fa una dècada, venia els bitllets a través d’una finestreta o del xòfer i que, per tant, manipulava molts diners en efectiu. Aprofitant aquest descontrol, una treballadora de l’empresa va apropiar-se presumptament de, com a mínim, 13.550 euros en efectiu provinents dels bitllets venuts. La causa va arribar ahir al Tribunal de Corts i la Fiscalia demana per la processada, que no va acudir al judici i, per tant, va ser declarada en rebel·lia, 30 mesos de presó condicional per un delicte major d’apropiació indeguda i una responsabilitat civil equivalent al desviament econòmic que l’imputa. L’acusació particular eleva la pena de garjola a ferma a més de reclamar la quantia defraudada.

La processada, que va dimitir de l’empresa i va abandonar el país, no va acudir al judici



La processada venia els bitllets a la finestreta i era la responsable de fer les liquidacions diàries i els ingressos de les vendes al banc. Les dues acusacions asseguren que va manipular els comptes de diferents maneres per quedar-se amb 13.550 euros en efectiu que va ingressar de mica en mica en tres comptes bancaris personals. L’auditoria duta a terme va revelar que dels 363 viatges que va efectuar la línia, només constaven 278 liquidacions realitzades. A més, 188 no es van ingressar. És a dir, la suposada apropiació i defraudació es va produir a través dels bitllets de viatge que no es van liquidar i de bitllets que sí que es van registrar als comptes econòmics, però que no es van ingressar al banc. Sense aquestes liquidacions, a més, no es podia fer la comptabilitat correctament, tal com va assegurar el cap d’operacions de l’empresa, un fet que va provocar que tardessin a adonar-se de la desviació econòmica.

Sense proves fefaents

«Tots són supòsits i no s’han aportat proves fefaents que constatin la comissió del delicte», va afirmar la defensa, que va justificar que, tenint en compte «el descontrol de l’empresa, podria haver sigut qualsevol altre treballador». El fet que la processada ingressés els 13.550 euros en efectiu el 2019, una quantia superior a la nòmina anual, «tampoc justifica l’apropiació indeguda», va assenyalar, ja que podien provenir «d’altres activitats».

L’acusada va dimitir de l’empresa quan Cooperativa va detectar el forat de 169.000 euros en una línia de bus que fa una dècada tenia un volum de negoci anual de 380.000 euros. A més, va abandonar el país. «La conducta de la processada no ajuda a demostrar la seva innocència», van coincidir a dir les dues acusacions que, pels indicis que aporten, creuen que va sostraure la quantia total que va desaparèixer de la caixa.