El PS fa un porta a porta a Vivand per promoure els drets laborals

El cap de llista del PS Pere López va sortir ahir al carrer per presentar la campanya Una Andorra per a tothom amb la qual els socialdemòcrates pretenen «combatre la precarietat en molts àmbits de la vida social i laboral», una conseqüència que segons López és fruit «de la política de DA en les dues darreres legislatures».

La campanya, que va iniciar-se ahir a la plaça dels Coprínceps d’Escaldes-Engordany, s’estructurarà en quatre blocs que tenen com a denominador comú aspectes laborals: les condicions de treball, la funció pública, les pensions i la doble nacionalitat.

És per això que López va repartir ahir fulletons entre els comerciants de l’avinguda Carlemany i així poder «explicar el nostre projecte polític de manera propera envers els ciutadans».

La campanya es centra en les condicions laborals, la funció pública, les pensions i la doble nacionalitat

En aquest sentit, López va reiterar ahir que, en el cas que els electors li facin confiança, incrementarà el salari mínim fins als 1.200 euros, «una proposta importantíssima de cara a la campanya electoral perquè els ciutadans ho coneguin».

Objectius

Aquesta mesura, la qual els socialdemòcrates volen implementar «amb certa celeritat» a l’inici de la legislatura, persegueix atallar «dues vessants diferenciades» segons López.D’una banda «que els treballadors tinguin unes condicions de vida acceptables» tenint en compte que «el cost de vida s’ha encarit moltíssim i per tant la gent no arriba a final de mes», tal com va sostenir el líder del PS.

En segon lloc perquè «és una mesura important com a eina de reactivació econòmica», ja que López va argumentar que «si no hi ha consum més enllà del pagament del lloguer tota l’economia s’enfonsa».

«No podem acceptar que es pagui menys als treballadors del que es necessita per viure en aquest país»

Com a conclusió, López va sentenciar que «no podem acceptar que es pagui menys als treballadors del que es necessita per viure en aquest país». A més, el president del PS també va recordar que aquesta mesura tindrà «un efecte positiu» en les cotitzacions a la CASS.

Més enllà d’apujar el salari mínim, el PS també contempla en el paquet de mesures per millorar les condicions de treball «la derogació de tots aquells articles que han retallat lleis laborals».

En la línia del que ja van denunciar al Consell General, la reducció de l’acomiadament, l’acomiadament sense preavís, la reducció de la retribució d’hores extres i la reducció d’hores de descans són algunes de les qüestions on els socialdemòcrates volen posar el focus «de caràcter imminent».

Major pes sindical

Juntament amb López, a l’acte també hi va ser present el cap de llista de la coalició d’Acord a Encamp David Rios, qui va centrar el seu discurs en la representació sindical.

«Creiem que s’ha de promocionar via legislativa el fet que els sindicats tinguin una presència més activa en tota la presa de decisions de coses que afecten als treballadors» va manifestar Rios.

El dirigent encampadà va lamentar que la formació demòcrata «només hagi escoltat la patronal» en la darrera legislatura i hagi «menystingut» els sindicats, raó per la qual « s’ha de corregir aquest dèficit».

En aquest sentit el PS planteja crear una partida pressupostària que contribueixi al finançament de l’activitat sindical i alhora convocar una taula de treball que aglutini tant a la patronal com als sindicats, ja que «en tot procés de negociació de les condicions laborals dels treballadors els sindicats han de poder dir la seva» va esgrimir Rios.