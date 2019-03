El pròxim degà dels advocats cobrarà 2.000 euros al mes

El nou degà del Col·legi d’Advocats, que s’escollirà a principis de l’any vinent, cobrarà una mensualitat de 2.000 euros pel càrrec intern després que aquest dimecres l’assemblea ordinària del col·lectiu ho aprovés i ratifiqués, mitjançant votació secreta, i també ho validés l’actual junta, que ja ha decidit que no es presentarà a la reelecció.

Malgrat que hi havia certes reticències per part d’alguns col·legiats, finalment s’ha arribat a aquesta entesa sobretot perquè darrere de la decisió hi ha «una necessitat que el càrrec sigui remunerat».

El vicedegà Joan Miquel Casajuana va explicar que la remuneració del càrrec és un fet que ja es produeix «a països del voltant» perquè el càrrec de degà suposa «una dedicació important» i obliga a deixar de banda les tasques del bufet propi. És per això que Casajuana va voler etiquetar la mensualitat de «compensació», tal com va informar l’ANA.

Casajuana també va defensar la mesura per fomentar i vetllar per la independència de la persona que ocupa el càrrec. «Si no hi ha sou potser hi ha altres interessos per ocupar el càrrec que no siguin exclusivament el de treballar per la professió i pels col·legiats» va argumentar.

Fonts de la junta del Col·legi d’Advocats creuen que 2.000 euros segueix sent una retribució simbòlica i un suport, ja que els advocats no només guanyen per tenir ingressos personals, sinó que han de fer front a altres despeses. És a dir, cobren una part per fer la feina per avançat, però la totalitat no la veuen fins el final. En canvi, les despeses que han d’afrontar són mensuals.

La decisió s’aplicarà a partir del 2020, amb l’entrada de la nova junta de govern i representarà un increment de 50 euros anuals a la quota de l’afiliat.