La prova del Freeride World Tour es disputarà al Pic Fourcat

Finalment, la prova del Freeride World Tour d’Ordino-Arcalís es disputarà dissabte al Pic Fourcat, a la zona de Tristaina, si no hi ha cap imprevist de darrer moment, tal com va informar l’organització ahir en la presentació de l’esdeveniment. Malgrat això, durant el dia d’avui es farà la confirmació definitiva de l’esdeveniment, després de comprovar que la zona és segura i que la meteorologia no suposarà un contratemps. Així mateix, que la prova se celebri demà, implica que la competició del Dorado Freeride Junior Tour s’hagi de celebrar un altre dia.

D’aquesta manera, la quarta prova del calendari de la temporada comptarà amb la participació de 43 riders que lluitaran per passar la final d’Extreme Verbier i per assegurar-se una plaça en el circuit de l’any vinent, que també tornarà a passar per Andorra, ja que hi ha contracte per un any més. Aquest és el cinquè any consecutiu que es disputa aquesta competició al Principat.

En aquest context, el director de l’estació, Xabier Ajona, va explicar ahir que «estem fent uns grans esforços entre tots» perquè la prova es pugui celebrar en les millors condicions, encara que «la seguretat és la prioritat». «Podem posar tots els nostres recursos però, al final, sempre depèn de les condicions de la muntanya», reiterava i afegia que «per sort, l’estació té cinc cares diferents de la muntanya i això ens permet adaptar-nos cada any».

La millor neu

Així, l’organització aposta per aquesta zona per les bones condicions de la neu i els riders hauran d’afrontar una baixada d’entre 400 i 600 metres, segons la línia que triïn. En aquest context, Nicolas Hale-Woods, director del Freeride World Tour, va explicar ahir que de totes les zones, «és la que té millors condicions», la que «ofereix més versatilitat», i, per tant «la que permetrà als riders fer més trucs i triar més línies».

Per un altre costat, respecte a la qualitat de la neu, que aquest any no és la de les edicions anteriors, Hale-Woods va comentar que «el freeride també és esquiar en totes les condicions possibles, i que per als riders serà un desafiament», que l’estació «permet triar zones, tenir alternatives», i que «l’edició sempre acaba sent exitosa». «És interessant perquè cada any tenim un desafiament nou, i posa a prova el nostre nivell de creativitat», sentenciava.

En aquest sentit, l’organització haurà de treballar si al final s’ha de posposar i opta per esperar les nevades dels pròxims dies, ja que per competir al Baser Negre es necessita més neu.

Per la seva banda, Kristofer Turdell, campió de la passada edició, i actual líder juntament amb Markus Eder, va explicar que la prova d’Andorra «és un dels millors esdeveniments» i que «sempre és molt especial tornar a Andorra». «Hi ha molta diversitat i, aquest any, en especial, exploraré una nova cara», manifestava i afegia que «descobriré una cara desconeguda d’Arcalís».

Gran repercussió

A més a més, Ajona va explicar que és una prova que «com a destinació ens ha vingut molt bé, ja que ens ha servit per obrir-nos de manera espontània a mercats internacionals» i que «és una competició amb un llarg futur, encara que hem d’esperar les eleccions».

Així mateix, Jordi Serracanta, conseller d’Ordino, va explicar que «Ordino Arcalís és pionera des de l’any 1994 en esports extrems, i any rere any, s’ha anat consolidant fins a situar-nos a l’elit.». En aquesta línia, Enric Torres, d’Andorra Turisme, va recordar que «donar a conèixer Andorra com a destinació freeride ens permet arribar a un públic més jove, apassionats dels esports extrems». «La difusió mediàtica de la prova és de gran abast i l’acord està tancat fins a l’any 2020», recordava.

Event Village i test de material

A Planells hi haurà instal·lat l’event village i hi haurà un test de material per tal que els usuaris puguin provar diferents marques i models d’esquí i de surf de neu. Al final de la prova de Freeride World Tour, també acollirà l’entrega de premis dels guanyadors.