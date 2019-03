La Nit de la Moto, la festa del motociclisme andorrà

Un any més, la Nit de la Moto de la Federació Motociclista d’Andorra es va convertir en una festa per a tots els pilots nacionals del país. L’esdeveniment es va celebrar a la planta baixa de l’Illa Carlemany i Toni Bou i Cristian España van ser els encarregats d’entregar els trofeus a tots els guanyadors dels campionats nacionals de motociclisme 2018-2019.

Així segons va explicar la presidenta de la FMA, Natàlia Gallego, «aprofitem per entregar els premis de l’any passat de trial, d’enducross i dels Ice Gladiators que es van disputar al Pas de la Casa». «És una petita festa on es troba tot el món del motociclisme d’Andorra i hem d’estar molt agraïts d’estar aquí, és un esdeveniment on, a més, reconeixem a les entitats, als pilots destacats i als moto clubs que ens ajuden», manifestava.

En aquest context, aquest esdeveniment arriba en un moment molt especial, ja que dimecres es va anunciar que Sant Julià de Lòria acolliria el Trial Tres Nacions, competició en la qual participaran 230 pilots d’Andorra, d’Espanya i de França. «Fa tota una setmana que estem amb notícies, aquest és el repte de l’any, estem desitjant acabar els preparatius i que surti tot bé perquè és molt important a causa de la gran quantitat de pilots que es mouran per les muntanyes de Sant Julià», comentava. Així, aquest esdeveniment dona el tret de sortida a una temporada molt especial en la qual, després de 15 anys, torna l’XTrial a Andorra, la competició indoor que es disputarà al Poliesportiu d’Andorra. «Aquesta prova, juntament amb el Trial Tres Nacions són els dos grans esdeveniments de l’any», comentava Gallego.