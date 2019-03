Grandvalira prova la qualitat de la neu

D’aquesta manera, les proves van consistir a mesurar la neu en els diferents punts, pesar-la i fer uns sondatges a les dues pistes. Un cop realitzades aquestes proves, es va passar la informació a la FIS i avui han de dir si aquest control és positiu o negatiu. En aquest context, Pujol va explicar a aquest mitjà que «normalment venen ells a fer-ho però aquesta vegada em van dir si jo volia ser el responsable d’aquest tema», revelava. A més, la FIS ha anat mantenint contacte diari amb Pujol per conèixer l’estat de la neu.

Grandvalira va fer ahir l’snow control de les dues pistes de les Finals de la Copa del Món, que se celebraran de l’11 al 17 de març i durant el dia d’avui, la Federació Internacional d’Esquí, ha d’informar sobre si tot està en perfectes condicions. En aquest sentit, tal com ja va explicar EL PERIÒDIC, la FIS va delegar a Grandvalira el test de la neu, responsabilitat que va assumir el director de cursa, Jordi Pujol.

Per El Periòdic

