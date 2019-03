La selecció disputarà un nou torneig de desenvolupament

Per altra banda, Gonçalves va assegurar que «podem guanyar el torneig» perquè «tenim molta qualitat» i formem «un bon conjunt».

Les convocades, totes de l’ENFAF, són Andrea Caldas, Elisabeth Orellana, Laura Borja, Lia Gil, Lucia Cylleres, Marta Blasco, Núria Navarro, Sandra Pérez, Andrea Valero, Gemma Lluch, Laia Sin, Laia Solé, Maria Da Cruz, Maria Moles, Meritxell Rozas, Zoe Montero, Erica Gonçalves i Mariona Espinosa. Així, segons va explicar el seleccionador Luis Miguel Abrahan, és un torneig per «agafar experiència i competir». «Malta serà el rival més complicat mentre que Albània és un conjunt molt físic», revelava i afegia que «Gibraltar serà el rival contra qui podrem competir». «Hem apostat per jugadores joves i tenim unes altres que poden jugar en diverses posicions», comentava.

La selecció femenina sub-16 viatja aquest diumenge a Malta per disputar un nou torneig de desenvolupament de la UEFA. D’aquesta manera, dimarts jugarà contra Albània, el dijous contra l’amfitriona i finalment, dissabte, contra Gibraltar.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació