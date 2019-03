La Guàrdia Civil assenyala Andorra en el judici contra Besolí

El judici contra Joan Besolí, Sandro Rosell, la seva dona i els tres altres acusats ahir va prosseguir amb la declaració d’un capità de la Guàrdia Civil. Tot i que el protagonisme a primera hora del matí va ser per a Besolí i Rosell, que van arribar per primera vegada a l’Audiència Nacional a peu i com a homes lliures després d’haver passat 21 mesos en presó preventiva, a dins de la sala tota l’atenció va ser per al testimoni que havia citat la Fiscalia. El capità de la Guàrdia Civil va sostenir que l’expresident del FC Barcelona era el cap d’una trama amb comptes en paradisos fiscals, entre els quals va citar Andorra, Panamà i l’estat de Nova Jersei, en els quals ocultava comissions il·legals que cobraven tant ell com l’exmandatari de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), Ricardo Teixeira.

El passat dimarts, Rosell va declarar que «no van haver-hi ni comissions legals ni il·legals» en el contracte que va negociar l’any 2006 amb la CBF per a la cessió dels drets audiovisuals de 25 partits de la selecció brasilera de futbol a una companyia televisiva de l’Aràbia Saudita, i que els diners que va rebre eren «només una retribució» a la seva empresa. Besolí, en la seva declaració, va sostenir la legalitat de tots els moviments que es van produir a Andorra en el marc d’aquella operació, ja que es feien seguint les recomanacions d’una entitat bancària que tenia els seus propis controls de blanqueig de capitals.

El capità de la Guàrdia Civil, que va participar en la investigació, va explicar que l’objectiu de l’estructura societària era ocultar comissions il·legals i defraudar i que en aquest cas «l’estafada va ser la CBF; el corruptor, Ricardo Teixeira; i els corromputs, els membres de la trama formada suposadament pels acusats».

Després d’una setmana amb quatre sessions, la vista oral es reprendrà el proper 11 de març amb la presentació de noves proves i testimonis per part tant de la Fiscalia com de les defenses.