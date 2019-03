Concert acústic de Manolo García a Escaldes a l’abril

El cantant barceloní, Manolo Garcia, serà l’encarregat d’obrir el 35è Festival Colors de Música d’Escaldes-Engordany el 30 d’abril a la sala del Prat del Roure amb un concert acústic amb tota la seva banda. Manolo García és un artista clau en la història del pop rock espanyol, des de 1993 ha estrenat nous projectes. Aquest 2019 actuarà a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany en la primera gira en acústic de tota la seva carrera.



Es tracta d’un format que el cantant no havia emprat ni quan militava a Los Rápidos, Los Burros i El Último de la Fila i que permetrà aproximar-se a l’emoció que sempre desprenen les seves interpretacions des d’un angle absolutament nou, sofisticat i prometedor. Acompanyat -això sí- per una banda espectacular, en la qual no hi falten guitarres acústiques, pianos, llaüts i violins, l’històric cantant barceloní insuflarà noves sonoritats a les cançons d’àlbums tan aclamats com Arena en los bolsillos, Para que no se duerman los sentidos o, publicat l’any passat, Geometría del Rayo. Manolo García més pròxim que mai, assumint nous reptes amb valentia i servint-se de la saviesa que donen quasi quaranta anys de carrera. Les entrades, a un preu de 30 euros, es poden adquirir des d’avui al web del comú i a l’Oficina de Turisme de la plaça Santa Anna.



Paral·lelament, el departament de Cultura està treballant per tancar tota la programació del 35è Festival Colors de Música que inclourà dos concerts més de «gran format», entre altres propostes.