El jove lauredià de la pròtesi feta amb Lego tindrà un documental

David Aguilar, el jove lauredià famós arreu del món per haver-se autoconstruït diverses pròtesis de braç amb peces de Lego, protagonitzarà un documental produït per Imminent Produccions i que s’estrenarà a finals d’aquest any. Així ho va explicar ahir, Jose Pozo, el director de la productora andorrana i guanyador d’un premi Goya, qui va avançar que el projecte compta amb un pressupost de 145.000 euros. El títol triat per a la cinta és Mr. Hand Solo, el sobrenom amb què es va batejar el jove a les xarxes socials en una mostra del seu sentit de l’humor barrejat amb la seva passió per Star Wars. Des d’Imminent Produccions van destacar l’andorranitat de la iniciativa, no només per la història en si, sinó perquè «perquè tot l’equip d’aproximadament 12 o 15 persones serà d’Andorra», va constatar Pozo.



«En el documental donarem a conèixer com és el dia a dia d’en David, amb la limitació de comptar amb un sol braç, presents en tasques com vestir-se, lligar-se les sabates o menjar però també volem mostrar com ha après a base d’esforç i tenacitat, a ser una persona completament autònoma», van detallar des d’Imminent Produccions.

El director

Encara queden alguns detalls importants per conèixer, com ara la identitat del director però el que sí que va confirmar Pozo és que és andorrà. De fet, el projecte va néixer després que Imminent Produccions conegués la història a través dels mitjans i veiés l’evolució de l’interès internacional. Al mateix temps, un director nacional també va mostrar el seu interès en la història d’enginy i superació personal del jove de Sant Julià. El que sí que va fer públic Pozo és que «el rodatge està previst entre l’última setmana de juliol i les dues primeres d’agost», aprofitant les vacances universitàries d’Aguilar, que estudia a Barcelona i es farà íntegrament a Andorra. No obstant això, també va indicar que «nosaltres ja hem començat a gravar algunes coses, com per exemple el seu 20è aniversari la setmana passada».

Internacionalització



Després de les primeres entrevistes concedides a mitjans andorrans, la història del David Aguilar es va viralitzar i ha aparegut en diaris i televisions d’arreu: des dels Estats Units fins a la Xina. Amb aquests precedents, l’interès de les plataformes internacionals de distribució de continguts audiovisuals s’ha despertat ràpidament. «S’han iniciat les negociacions per la distribució internacional. Encara no hi ha res tancat però és un projecte amb gran potencial i tenim garantida la difusió internacional», va explicar el director d’Imminent Produccions.



Però no només la distribució ha despertat interès més enllà de les nostres fronteres, sinó que «grans companyies nacionals i internacionals han volgut donar el seu suport al que serà un gran porjecte de país que farà la volta al món», va assenyalar Pozo.



Entre aquestes, també es troba Lego, un actor clau en la història del David Aguilar: «Hi ha converses i tot indica que pel concepte que mostra el documental hauria de ser un soci però no hem tancat res», va matisar Pozo, tot afegint que «l’interès hi és però Lego és una empresa complexa i s’ha de fer molts passos internament fins a arribar a decidir».

Coproducció

Mr. Hand Solo estarà coproduïda per l’espanyola Arlong Productions però de fet les productores comptaran amb una gran ajuda per part del pare d’en David, Ferran Aguilar, qui actuarà com a productor «en el sentit que vetllarà perquè la història sigui coherent i respectuosa amb la vida de la seva família», segons va explicar Pozo, que va aclarir que ja des de l’any passat han mantingut converses amb els pares del jove per exposar el projecte, que va ser ben rebut per aquests.

En un principi, Imminent Produccions havia plantejat iniciar el rodatge ara fa prop d’un any però donat que coincidia amb el primer any del jove a la universitat, tant ell com la seva família van prioritzar l’adaptació a aquesta etapa de la vida.

Subvencions

Preguntat sobre si Mr. Handsolo podria optar a l’ajuda de 100.000 euros per a projectes cinematogràfics anunciada pel Govern d’Andorra fa poques setmanes, Pozo va reflexionar sobre les grans incògnites que encara envolten el plec de bases per a aquesta ajuda. No obstant això, sí que optaran a les ajudes ordinàries, tot i això, es va mostrar-se segur que el finançament no serà un problema «gràcies a la garantia de distribució internacional i a l’interès que genera».