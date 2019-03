L’Àliga i l’Avet superen el control de la neu de la FIS

La Federació Internacional d’Esquí va donar ahir el vistiplau a la qualitat de la neu de les pistes Avet i Àliga, on es disputaran, de l’11 al 17 de març les Finals de la Copa del Món. Així, els dos traçats es van sotmetre al rigorós control que exigeix la federació per revisar la idoneïtat de la superfície esquiable.

Com a novetat, aquest any, la federació internacional va optar per confiar amb el comitè organitzador i, a diferència de les darreres edicions de la Copa d’Europa i de la Copa del Món, no es va desplaçar cap delegat de l’entitat per fer-se càrrec del reconeixement de les pistes.

Així, Sebastià Plaza, cap de màquines de Grandvalira Soldeu El Tarter, va explicar que «estem dintre dels límits de granulometria i densitat de neu que requereix la FIS». «En especial, l’Avet, es troba, el dia d’avui, en un estat excel·lent», comentava i afegia que «així és com ha d’estar per acollir les proves tècniques que demanen una superfície molt més compacta i dura». En aquest context, els tècnics van mesurar els gruixos de neu a totes les parts de la pista i es va superar, de sobres, els 40 centímetres de cota exigits per la FIS, ja que en moltes zones del traçat se supera el metre.

Per tant, després de la confirmació oficial per part de la FIS, Jordi Pujol, cap de cursa de les Finals, va destacar que «l’anticicló s’ha allargat durant setmanes i amb el test s’ha comprovat que la feina feta ha estat l’adequada». «Aquest bon resultat prové d’un gran esforç de tot l’equip per poder mantenir les pistes com estan», remarcava.

Per un altre costat, l’equip d’explotació preveu tancar avui la part alta de la pista Àliga d’El Tarter i tancar la part baixa dilluns. La pista Avet de Soldeu encara romandrà oberta uns dies més.