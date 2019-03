El MoraBanc rep el Madrid després de la polèmica final de la Copa

Torna la Lliga Endesa. Per fi. Després d’una finestra FIBA que no sabem com haurà afectat els jugadors. És tot una incògnita, però, a diferència de l’anterior finestra, el conjunt d’Ibon Navarro no ha deixat de competir i ha disputat tres amistosos, un contra el BAXI Manresa, un altre contra el Tecnyconta Saragossa i finalment, un darrer contra el Pau Orthez que es va perdre per la mínima, després que els locals mostressin un gran nivell físic en tornar del descans.

Ara, un cop acabats tots els tests, toca disputar un partit de competició oficial on s’ha de fer un pas important cap als play-off de la Lliga Endesa i, si pot ser davant d’un rival com és el Reial Madrid. Una victòria suposaria una espurna moral que podria servir per esvair els dubtes ocasionats per la finestra.

Cal recordar, per això, que en el partit de la primera volta al Wizink Center, els tricolors van aconseguir imposar-se per 105 a 107, un resultat que va servir perquè l’equip comencés una bona dinàmica.

Així mateix, el Reial Madrid arriba després de jugar ahir contra el Barça Lassa en el duel d’Eurolliga i, a més, arriba amb polèmica, després de la final de la Copa del Rei, on es va veure molt perjudicat amb l’arbitratge. Després d’aquests fets, el Madrid va amenaçar en abandonar la competició i, de fet, com a conseqüències de tot això, els àrbitres de la final, Juan Carlos García, Miguel Ángel Pérez i Benjamín Jiménez no han entrat dins de les designacions arbitrals d’aquesta jornada.

Per tant, aquest partit servirà per començar la setmana fantàstica del MoraBanc, ja que després d’aquest duel, dimarts disputa els play-off de quarts de final de l’Eurocup amb l’Asvel Villeurbanne.

Així, els tricolor arriben sense lesions i amb David Jelínek totalment recuperat i al màxim d’energia. Caldrà màxima concentració per fer front a un Madrid que es voldrà reivindicar després d’una final molt moguda.