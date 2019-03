Marín es classifica per a les finals de Baqueira

Percebem l’‘animus iniurandi’ i no el ‘iocandi’

Així, segons va comentar el rider, «estic molt content perquè amb un dorsal 53 i amb aquestes condicions, que canvien tant, no era evident el resultat, però a poc a poc ens anem acostant a l’objectiu». «Tornem a estar en forma, encara que la carrera de veritat és demà», sentenciava. Per altra banda, en esquí alpí, Cande Moreno va disputar dos supergegants FIS a Pila, Itàlia. En el primer va ser cinquena, mentre que en el segon va acabar en 23a posició.

En aquesta sessió classificatòria, va marcar un temps de 54,27, mentre que el millor temps va ser per a Lucas Eguibar. Marín competirà avui en el heat 7 dels vuitens de final juntament amb el canadenc Kevin Hill i els australians Jarryd Hughes i Adam Dickson.

El rider Lluís Marín va aconseguir ahir classificar-se per a les finals de la prova de la Copa del Món de Baqueira Beret. Ho va aconseguir de forma directa, amb el setè millor temps.

Per El Periòdic

