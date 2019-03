«Al Carnaval tot s’hi val»

«El Carnaval són aquests cinc dies on pots dir les coses i et deixen dir de tot» va dir la directora de l’Escola de Teatre Entreacte.Mercè Canals, que també forma part del comitè organitzador del pregó de Carnaval d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

Abans de fer la tradicional penjada del Carnestoltes, enguany creat pels infants de la Ludoteca de Santa Coloma, a l’avinguda Carlemany, el cicle festiu de cinc dies es va inaugurar ahir amb un pregó àcid que va repassar de manera punxant tots aquells temes que circumscriuen l’actualitat andorrana.

Els pregoners, format per un col·lectiu del grup de pares, alumnes i exalumnes del col·legi de Sant Ermengol, van començar el discurs en català, castellà, francès i anglès. I no precisament per una voluntat d’expressar el plurilingüisme de la societat andorrana, sinó per l’auge de denominacions com The Cloud o The Shopping Mile. «Sembla que ens estiguem tornant anglesos i al cap i a la fi l’idioma oficial d’Andorra és el català» va manifestar Canals.

La rua de carrosses i comparses sortirà avui a les 18:00 hores de la plaça Guillemó

Com era de preveure en temps de precampanya electoral, els polítics van ser una altra de les dianes favorites dels intrèpids pregoners. «Quin moviment de candidats hi ha? Els que abans estaven a l‘esquerra ara estan a la dreta. I els de la dreta ara se’n van a l’esquerra. I els que diuen que estan al mig no saben de què».

En referència al proper dia 8 de març, tampoc van estalviar-se disparar amb una crítica en clau de gènere: «Amb tant moviment feminista és una llàstima que no hi hagi cap candidata a cap de Govern».

Les obres no concloses, els preus dispars dels aparcaments o la compra de l’FC Andorra per part de Gerard Piqué van ser altres dels temes que van aixecar les rialles dels presents, que avui podran gaudir de la rua de carrosses que sortirà a les 18.00 de la plaça Guillemó.