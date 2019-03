Una avaria de FEDA afecta 1.200 clients a Andorra la Vella

Aquest vespre hi ha hagut una interrupció del subministrament elèctric, que ha afectat un total de 1.259 clients de la parròquia d’Andorra la Vella. Aquesta interrupció ha estat deguda a una avaria en un cable de mitjana tensió. El personal de FEDA s’ha desplaçat al lloc de l’incident i ha restablert el servei de manera progressiva.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació