L’Arxiu Nacional va restaurar l’any passat prop de 7.400 folis

L’Arixiu Nacional va restaurar durant l’any passat 7.359 folis i 1.400 documents, segons el balanç d’activitat fet públic ahir. D’entre les restauracions en paper, destaquen la de la documentació annexa als pergamins de l’Arxiu de les 7 Claus (76 folis), els 451 folis dels 23 manuals del fons notarial Marc Vila que s’han restaurat i condicionat, així com, els 1.848 folis condicionats i restaurats amb documentació del Comú de la Massana. Pel que fa a la conservació dels arxius d’àudio, es van digitalitzar 500 discs i se’n van transcriure uns altres 100.

Interès

Pel que fa a les consultes dels fons que custòdia l’arxiu, es van comptabilitzar 543 in situ durant tot l’any passat, de 265 usuaris diferents, 96 dels quals era el primer cop que hi acudien. Tot i que les consultes representen un decreixement del 5% respecte de l’any anterior, des de l’Arxiu Nacional van posar de valor que continua la tendència a l’alça de fer còpies digitals de la documentació, que permeten les consultes a distància també.

Rànquing

Així mateix, el total de fons consultats va ser de 834, entre els quals destaquen les 167 als fons de l’Administració eclesiàstica, 148 al fons personals, 85 al fons de l’Administració central (de l’antic Consell General), 77 a la documentació provinent dels fons familiars i patrimonials, 67 als fons estrangers, 64 als fons notarials i 56 als fons de l’Administració local, entre d’altres.

Ingressos

En referència als ingressos de documentació, destaquen els familiars com ara el de Casa Cintet, que ha rebut prop de 4.500 documents d’entre 1861 i 1954; el fons Narcís Casal, amb una bobina en cinta oberta de so que podria correspondre al màster d’un enregistrament fet per la Cobla Barcelona i l’Orfeó Gracienc, amb cançons andorranes de 1967 i 1968; el fons de Lluís Ayllon, amb una pel·lícula en súper 8mm amb 7 films en S8 dipositades el 2017; el fons Teo Armengol, amb una pel·lícula en Hi8 de l’incendi de Ràdio Andorra i d’una nevada del 1990; el fons Delfí Xandri (DX), amb 26 bobines de S8; el fons Francesc Pantebre, amb 10 bobines deso. També s’han fet ingressos de documentació al fons personal Pere Riba López (972 negatius de 35 mm en blanc i negre més 7 cd i 3 USB), al fons de l’Associació Ull Nu (documentació referent a l’organització del Festival del 2018) i al fons de l’ONU (còpia de les imatges originals sobre la cerimònia d’ingrés d’Andorra a aquesta institució).