Més plataformes de pagament en línia a l’abast amb l’ingrés al SEPA

L’ingrés d’Andorra a la Zona Única de Pagaments en Euros, (SEPA, per les seves sigles en anglès), que es va oficialitzar ahir, obre la porta a què més plataformes de pagament en línia i no només Paypal, que ja ho fa, accepti algunes targetes andorranes que fins ara podien donar error. De fet, segons va explicar el ministre de Finances en funcions, Jordi Cinca, Paypal va incloure «amb discreció» Andorra a la llista de països des dels quals permet operar abans de l’ingrés al SEPA, un cop va considerar internament que tot i no tenir l’oficialització, el país ja complia tots els requeriments del Consell de Pagaments Europeu. En qualsevol cas, l’accés al SEPA no garanteix l’operabilitat des de qualsevol plataforma, sinó que ofereix la possibilitat que aquests operadors la permetin donat que el reconeixement de l’ingrés a SEPA els permet confiar en targetes emeses per entitats del país.

Efectes

A banda d’aquesta possibilitat de millorar l’operabilitat en plataformes d’ePagament, Cinca va considerar que els efectes «sobre l’usuari final» són, a primer cop d’ull, pocs. «No té un efecte molt gran en l’usuari però el ventall de bancs amb què es podrà operar de manera homogènia s’ampliarà», va explicar el ministre en funcions. «Però el canvi és a nivell operatiu i el client no ho notarà gaire, la instrucció que ell faci serà la mateixa, encara que potser s’executa una mica més ràpid», va afegir.



Per als bancs, en canvi, les operacions realitzades dins del SEPA són garantia de millor seguretat i més accessibilitat. De fet, en el comunicat de premsa emès des de Brussel·les pel Consell Europeu de Pagaments amb motiu de la integració d’Andorra, Clàudia Cornella, secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, declarava que «la incorporació d’Andorra al SEPA és un altre pas cap a la integració de la plaça financera andorrana i un nou element de competitivitat per a les entitats andorranes i els clients que operen des del país».

De la seva banda, el Govern, també en un comunicat va recordar que l’ingrés a l’espai SEPA «permet fer pagaments en euros entre qualsevol compte que es trobi ubicat dins l’àrea d’aplicació de manera tan senzilla com es fa actualment un pagament nacional» i va subratllar l’element facilitador que suposa per «accedir a nous mercats».

Procés «esglaonat»

Cinca va recordar que cal entendre el reconeixement com a país SEPA com un procés «esglaonat». «La integració hauria estat impossible sense l’aprovació de les lleis PSD1 i PSD2 [les que regulen els serveis de pagament i diner electrònic], aprovades en els últims mesos», va indicar, tot emmarcant aquesta aprovació en un procés d’estandadrització de normativa financera molt més ampli.



Però l’homologació de la legislació a la de la resta dels països SEPA no era l’únic pas: «L’organisme regulador, en aquest cas el Consell Europeu de Pagaments, cal que et reconegui com a adoptant després de sol·licitar-lo», va concretar. Un cop assolit aquest pas, cal que els operadors financers de diferent índole confirmin que volen operar amb altres del mateix entorn SEPA.

Territori

Juntament amb Andorra, ahir va aconseguir l’accés a l’espai SEPA Ciutat del Vaticà. Així, són 36 països: els 28 estats de la Unió Europea, més Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa, Mònaco, San Marino, Andorra i Ciutat del Vaticà. També s’hi integren territoris d’ultramar d’aquests països fins a arribar a les 45 localitzacions integrades al SEPA.



Segons el Consell Europeu de Pagaments, «la inclusió d’aquests dos estats [Andorra i Ciutat del Vaticà] és una extensió natural del projecte SEPA i demostra la voluntat europea d’harmonitzar els pagaments electrònics en una àrea més àmplia que la Unió Europea».