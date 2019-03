Andorra acull l’únic banc de cèl·lules mare adultes del sud d’Europa

L’únic banc de cèl·lules mare adultes del sud d’Europa es troba a Andorra. Extreu, conserva i aplica cèl·lules mesenquimàtiques obtingudes del teixit adipós dels adults que tenen la capacitat d’esdevenir diferents tipus de cèl·lules com ara òssies o de cartílag, entre d’altres. El banc va obrir fa quatre anys però l’any passat va posar en marxa una clínica mèdica pròpia que realitza tractaments regeneratius músculo-esquelètics gràcies al material biològic propi dels pacients. «Vam triar Andorra perquè Espanya té una limitació reguladora que no permet criopreservar la cèl·lula de manera definitiva. Permet processar però no preservar-la per a ús privat», van explicar a EL PERIÒDIC els responsables de Cellab i CelularClinic.



A més, l’empresa es va mostrar molt satisfeta amb la nova Llei de Donació d’Òrgans, Sang i Teixits perquè els permetrà ulteriors processaments de les cèl·lules mare adultes que fins ara no estaven permesos amb l’objectiu d’obtenir medicaments derivats. De fet, l’empresa té previst que abans que acabi l’any ampliarà les instal·lacions del laboratori de Sant Julià de Lòria per dedicar més espai i recursos a aquest vessant.

El perfil

Des de la clínica expliquen que se senten sorpresos positivament per la quantitat de pacients tractats durant el primer any del servei i tot i que no volen donar xifres concretes, asseguren que la majoria dels qui opten per aquesta opció són persones amb un estil de vida actiu, encara que no necessàriament esportistes professionals.



«Serveix per curar malalties comunes com l’artrosi de genoll, la tendinitis rotuliana típica dels corredors o l’epocondilitis que acostuma a aparèixer entre els qui juguen pàdel», van explicar. «Posar-se una pròtesi amb 40 anys limita la resta de la vida, cal fer una dissecció de l’articulació i un recanvi cada 10 anys que exigeix una altra intervenció i tornar a fer rehabilitació, sempre amb el risc al refús de la peça», mentre que l’alternativa que planteja CelularClinic significa «optar per una solució biològica en què les teves pròpies cèl·lules poden curar-te», van exemplificar els seus responsables.

Prudència

Malgrat els avantatges d’aquest tractament personalitzat i alternatiu, avui en dia encara és impossible determinar si és definitiu o requerirà recordatoris posteriors. «Hem de ser clars: els tractaments amb cèl·lules mare estan en una fase inicial, això vol dir que ens falta temps per respondre algunes preguntes però el que sí sabem és que pacients que s’han tractat fa dos anys, avui en dia estan impecables», van argumentar des de Celular Clinic.

El procediment pas a pas

1. Petita liposucció a la recerca de les mesenquimàtiques

Les cèl·lules mare en els adults s’obtenen del greix corporal i s’anomenen mesenquimàtiques. El teixit adipós és una de les fonts més riques. L’extracció és senzilla i ràpida mitjançant una lipoaspiració ambulatòria de greix abdominal.

El procés el realitza un cirurgià plàstic i els responsables de la clínica asseguren que «és indolor» després d’aplicar anestèsia local. El procediment dura al voltant d’una hora. No hi ha límit d’edat per extreure les cèl·lules però els responsables del laboratori van recordar que «com més joves siguin les cèl·lules, més potencial regeneratiu tenen en els tractaments», tant els que es realitzen de manera immediata, com els del futur. Abans de l’extracció, es realitza una visita mèdica que consisteix en una exploració física, una sessió informativa detallada sobre el procés, el diagnòstic i la sol·licitud de proves complementàries si convé. És a la segona visita on s’analitzen els resultats i, si tot està en ordre, s’extrauen les cèl·lules després de signar el consentiment.

2. Crio-preservació a -196º

El laboratori de Cellab situat a Sant Julià de Lòria rep i analitza una mostra de teixit extret per certificar que compleix amb tots els requisits per processar-lo. Els especialistes del laboratori s’encarreguen de processar el teixit adipós per alliberar les cèl·lules mesenquimàtiques que conté, ja que totes les mostres passen un control de qualitat. Una vegada comprovada aquesta, s’emet un informe detallat. Aleshores la mostra es congela a -196º per aturar la seva edat biològica i frenar-ne l’envelliment. Les cèl·lues mare adultes es conserven durant 10 anys.

3. Tractament de les lesions músculo esquelètiques

Les cèl·lules mesenquimàtiques tenen un gran poder terapèutic i s’utilitzen per guarir lesions músculo esquelètiques. Es poden aplicar després del processament al laboratori o bé, anys més tard, després de descongelar-les. A més, a diferència de les pròtesis, per exemple, no poden ser rebutjades pel cos, ja que són autòlogues. Aquesta tècnica permet evitar la cirurgia i curar patologies produïdes per lesions esportives o degeneratives. Concretament, les cèl·lules mesenquimàtiques tenen la capacitat de la regeneració tissular i de disminuir la inflamació. Després del processament, es reinjecten a l’àrea lesionada amb l’objectiu d’ajudar el cos a guarir per si mateix. Els tractaments es dissenyen de manera personalitzada i per patologies, després que el pacient indica l’àrea de dolor i l’equip mèdic avalua i aplica la millor solució basada en les cèl·lules mesenquimàtiques. A més, el mateix equip també dissenya les pautes de rehabilitació.