Un noi atropellat a Arinsal, traslladat molt greu a Barcelona

Un jove no resident de 27 anys va resultar ferit molt greu aquest cap de setmana, després que un vehicle amb matrícula andorrana l’atropellés la nit de dissabte. El noi va ser traslladat immediatament a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es va comprovar que pateix un traumatisme cranial greu, a més d’una fractura a la cama i contusions per tot el cos. Una vegada a l’Hospital, es va decidir evacuar-lo en helicòpter al Sant Pau de Barcelona, i ara són els professionals catalans els que acordaran si cal operar-lo o no.



Segons va confirmar el centre mèdic andorrà a EL PERIÒDIC, l’estat de la víctima és estable dins la gravetat i els metges temen per la seva vida. Fonts de l’Hospital de Sant Pau també van explicar a aquest rotatiu que no poden donar detallas sobre la seva evolució, ja que com que el conductor va cometre un delicte penal en superar els 0,8 grams d’alcoholèmia, la Policia andorrana va actuar d’ofici i s’ha personat contra ell i el cas està judicialitzat.



Els fets van tenir lloc dissabte a les 23:30 hores a la CG5, al poble d’Arinsal. El conductor, un home de 24 anys, va ser detingut i està previst que aquest dilluns passi a disposició judicial.

Setè atropellament

Amb aquest, ja són set els atropellaments que s’han produït des de principi d’any, sent el més greu el del dia 30 de gener. Aleshores un home resident de 20 anys va ser atropellat per un taxi a l’avinguda Consell d’Europa mentre creuava pel pas de vianants. La víctima va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i també va ser evacuat d’urgència en helicòpter a l’Hospital de Sant Pau. Allà va ser ingressat a l’UCI i després d’una setmana va poder sortir per ser intervingut quirúrgicament i reduir l’abast de les lesions. A causa de l’enrenou mediàtic que es va generar, la família va demanar a l’Hospital que no informés els mitjans de comunicació de l’evolució del jove.



L’últim atropellament va ser el passat dia 1 de març, al centre d’Andorra la Vella. En aquesta ocasió, una nena de 8 anys va resultar ferida lleu després de ser investida per un turisme amb matrícula andorrana.