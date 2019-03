La venjança blanca (66-87)

El MoraBanc va desaparèixer totalment ahir en perdre davant del Reial Madrid per 66 a 87 i, tot i no estar al 100%, el conjunt de Pablo Laso es va poder refer de la tràgica derrota que va patir contra el Barça Lassa a l’Eurolliga i de la polèmica final de la Copa del Rei en la qual va patir un arbitratge en contra que li va costar la final. D’aquesta manera, el MoraBanc va rebre la ira blanca i no va poder fer res per aturar la ràbia visitant que va trepitjar el conjunt d’Ibon Navarro. A més, els de Laso arribaven amb ganes de rebentar el MoraBanc després del 105 a 107 de la primera volta al WiZink Center, de manera que es van convertir en els tirans del Poliesportiu. A aquest drama, cal afegir que David Walker es va fer mal a l’espatlla dreta i no jugarà en el primer duel dels play-off de l’Eurocup.

En aquesta línia, els tricolor van aguantar tan sols un quart davant el conjunt blanc i 14 minuts després del xiulet inicial ja perdien de pallissa. Des del segon quart, ja no hi havia res a fer perquè el Madrid havia començat molt endollat amb les accions de Sergio Llull i Jaycee Carroll, MVP del partit amb 15 punts anotat i 22 de valoració. En el primer quart, els blancs van aconseguir un parcial de 0 a 7 que servia d’avís i a partir d’aquí, després que els tricolor aconseguissin empatar, els de Laso no van donar treva. Així, el MoraBanc va començar a fallar i només Moussa Diagne era capaç d’aguantar els cops. Però el Madrid és massa poderós i en el primer quart, el resultat era de 19 a 24.

En el segon temps, els del Principat van rebre un parcial de 2 a 16 i després d’això, la crònica ja es podria donar per acabada. El Madrid va començar a mostrar un gran ritme i una intensitat molt alta i ja no hi havia res a fer perquè qualsevol intent d’entrar en el partit era arruïnat. La finestra FIBA s’estava notant i el MoraBanc intentava, un cop i un altre, fer alguna cosa, però quan no era un all, era una ceba. El ritme estava trencat i els andorrans, totalment desconcentrats, sense córrer, sense poder fer el seu joc i sense poder anotar. A la mitja part, el resultat era de 31 a 50.

En tornar del descans, per un petit moment, semblava que el MoraBanc podia donar un ensurt, però va ser només momentani, ja que les diferències no es van reduir. A més, els tricolor van seguir cometent errors en atac i en defensa i no estaven gens fins en el rebot.

En aquesta línia, el Madrid seguia mantenint una bona diferència, i tot i mostrar un lleuger augment de la intensitat defensiva i anotar algun triple més, els visitants responien cada cop amb un altre de més dur, de manera que els locals es veien encara més ferits i impossibilitats davant d’un totpoderós que va maltractar un conjunt andorrà petit, en comparació amb el que ha demostrat moltes vegades. Aquest, però, sí que va ser un peix petit, sobretot davant del tauró blanc, de manera que, el resultat, al tercer quart de 45 a 65.

Finalment, en el darrer quart, hi ha poc per explicar i els aficionats del MoraBanc miraven el rellotge per marxar del Poliesportiu. Ja no hi havia res a fer, només intentar maquillar el resultat, i era millor esperar el partit de l’Eurocup per recuperar els ànims i la il·lusió. Ara cal veure demà si realment els tricolors s’han vist molt afectats per la finestra o si era impossible fer res davant d’aquesta bèstia blanca amb una set de venjança terrible.