Esteve acaba 29è als Mundials de Seefeld

Irineu Esteve va acabar ahir en 29a posició als 50 quilòmetres dels Campionats del Món de Seefeld. Esteve va estar movent-se en tot moment entre els millors a la cursa de llarga distància dels Mundials. Finalment, va aconseguir aquesta posició amb un crono d’1.52.44,5, a 2.45,2 del guanyador, que va ser el noruec Hans Christer Holund, que es va imposar amb 1.49.59,3. «Tampoc podem estar molt contents, m’esperava acabar una mica millor», manifestava Esteve. Per altra banda, l’entrenador Joan Erola va explicar que «haguéssim pogut ser tres o quatre llocs més endavant». «Faig un balanç súper positiu d’aquest Mundial», sentenciava.

Per un altre costat, ahir es va disputar la cursa de persecució dels 10 quilòmetres en l’OPA júnior de l’estació suïssa de Le Brassus, amb Carola Vila. L’andorrana va ser 13a en la cursa de persecució i 11a en la classificació general final d’aquesta OPA júnior. En la cursa de persecució va marcar ahir un temps de 29.58,5, mentre que la guanyadora, l’alemanya Jessica Loeschke, va fer un temps de 28.28,5.

Per un altre costat, es va disputar a Jasna, Eslovàquia, una nova cita de la Copa d’Europa d’eslàlom femení on Mireia Gutiérrez va finalitzar 27a en una jornada molt complicada amb el temps. En la primera mànega, el seu esquí va ser «bastant correcte», tal com van manifestar des de l’equip tècnic, amb la qual cosa es va situar 15a, a 1,17 de la primera, però a 0,60 de les cinc primeres. En la segona mànega, el temps va canviar amb una forta calor que va acabar transformant la pista, fet que la va afectar molt.