Els cinc agents del grup antidroga no donen l’abast i demanen més efectius

El grup de delictes contra la salut pública de la Policia ha constatat que en els últims anys està entrant «molta més droga» al Principat, afirma el sotsoficial al càrrec, qui, en fer operacions sobre el terreny, prefereix mantenir l’anonimat. A més, un dels principals objectius del servei de l’ordre és aplacar el consum i tinença de drogues entre els joves i menors d’edat després de verificar un increment des del 2014. Per tot plegat, el volum de feina va in crescendo i reconeix que el grup, format pel responsable i quatre agents, no dona l’abast. «Hi ha la necessitat de tenir més personal perquè el volum de feina és molt gran, sobretot quant a l’anàlisi d’informació», va afirmar, a la vegada que va manifestar que «fa anys» que no realitzen cap formació específica sobre la matèria. «Són imprescindibles i fonamentals perquè les substàncies il·legals estan evolucionant ràpidament i no ens podem quedar enrere. Si no, perdrem efectivitat i eficiència», va argumentar.



El sotsoficial valora «molt positivament» la feina feta, ja que el grup ha desarticulat més de 20 punts de venda de tota mena de productes estupefaents en els últims quatre anys. En aquest sentit, el responsable fa seves les paraules del director de la Policia, Jordi Moreno: «La Comella està plena de traficants». No obstant això, el quart agent que es va incorporar fa sis mesos després de moltes demandes no és suficient per alleugerar la feina de, sobretot, les investigacions, que duren un mínim de dos mesos. A més, hi ha dos aspectes a tenir en compte: duen a terme diferents operacions al mateix temps i estan disponibles per si les patrulles de seguretat ciutadana o si els efectius del grup de guies canins de les fronteres els requereixen. «Organitzem guàrdies, però el volum de feina ens obliga a tenir molta dedicació. Estem disponibles les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any», va admetre.

«Paper important» de les patrulles al carrer

«Per sort», va dir, la nova tongada d’agents que s’han incorporat a la unitat de seguretat ciutadana –33 el 2017 i 13 l’any passat– juguen un «paper molt important» per detectar la presència d’estupefaents a la via pública.«La majoria dels nous efectius són joves i tenen moltes ganes de fer coses. Per això, tant de paisà com uniformats estan pendents de qualsevol detall i ens informen de tot», va explicar el responsable, tot detallant la manera d’actuar. Amb la informació facilitada per les patrulles, així com la que els arriba per altres fonts i mitjans, elaboren dossiers. Si tot el volum de dades coincideix, s’inicia una investigació o, si escau, una intervenció directa amb les detencions pertinents.

Més operativitat

Com va admetre el director del servei de l’ordre, el responsable del grup de delictes contra la salut pública també va manifestar que «caldria potenciar l’Àrea de Policia Judicial». En el seu cas, va explicar la reivindicació per una raó en concret: «Atorgaria una major operativitat a la resta de grups del cos perquè facilitarien el procés judicial». És a dir, creu que així els temps d’actuació es reduirien. Per ara, cada unitat d’investigació criminal realitza les seves pertinents sol·licituds a la Batllia.