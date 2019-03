Vives se suma a la condemna contra la pederàstia

L'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, s'ha sumat en la carta dominical, i amb motiu de l'inici de la Quaresma, a la condemna dels bisbes catalans als abusos a menors. En el text, recorda les víctimes de pederastia i fa seva "la ferma determinació del Papa Francesc que assenyala que l’abús sexual és un pecat horrible, completament oposat i en contradicció amb el que Crist i l’Església ens ensenyen".

En referència a les notícies referides a casos d'abusos en l'àmbit de l'església, Vives assenyala que "a tots ens toca aquesta sacsejada de consciències, que ens omple de vergonya i de dolor, ja que alguns dels agressors eren persones consagrades o sacerdots". Tanmateix, especifica que "els abusos a menors tenen lloc sobretot en les famílies (80%), i també en proporció menor (17%) en els centres educatius i mèdics, i encara més petit (3%) en les institucions religioses". En base a aquestes xifres, l'arquebisbe urgellenc subratlla que és "un greu problema que afecta tota la societat, i l’Església, com a part de la societat, també se’n veu afectada". En aquest sentit, lamenta que alguns mitjans de comunicació i algunes autoritats focalitzin només el que pugui referir-se a l’Església i es pregunta si busquen el seu "descrèdit".

Malgrat tot, el text deixa clar que "l'església ha d’acceptar aquesta confusió, i demanar perdó pels germans que han pecat i han realitzat actes delictius". I s'hi afegeix: "Cal fer neteja i serà llarg i molt dur per a tots. Ens solidaritzem amb el dolor de les víctimes, i demanem perdó també a totes les persones a qui el coneixement d’aquests fets ha escandalitzat i ha fet trontollar la seva confiança en l’Església".

Protecció dels infants i els adults vulnerables

La carta dominical insisteix en el fet que els bisbes volen col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a trobar la manera d’ajudar les víctimes en el seu restabliment. "Caldrà actuar amb determinació per protegir els infants i els adults vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o encobriment, i per eradicar de les nostres comunitats i de tota la nostra societat la cultura permissiva de l’abús sexual, econòmic, de poder i de consciència", explica Vives, que també remarca que "l’important és adoptar rigoroses mesures de prevenció, que impedeixin la seva repetició, a partir de la formació d’aquells a qui els seran confiades tasques de responsabilitat i educatives, siguin laics o consagrats".

L'arquebisbe d'Urgell finalitza el discurs manifestant que "és just valorar la dedicació generosa i madura de tants sacerdots i religiosos, d’educadors en les escoles i el temps lliure, envers els infants i joves, i les seves famílies, i convé que els defensem de tota ombra de sospites generalitzades. Molt de treball ben fet així ho avala. I també no podem menystenir el dret que tota persona té a la presumpció d’innocència".

Finalment, Vives diu que "el compliment de la legislació vigent, canònica i civil, passa per posar en coneixement del Ministeri Fiscal els fets ocorreguts que poguessin constituir delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, per a la valoració jurídica que correspongui; instar les víctimes que denunciïn els fets davant les autoritats civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe per a qualsevol cas d’abús fonamentat".