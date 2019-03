Andbank incorpora José Caturla per potenciar l'àrea de gestió patrimonial

Andbank ha incorporat José Caturla com a director de Global Asset Management del grup. Des d'aquesta posició, acabada de crear, Caturla potenciarà l'àrea de gestió patrimonial de l'entitat aprofitant les sinergies generades entre els països on la companyia és present. Andbank, amb prop de 22.000 milions d'actius en gestió en onze països, preveu, amb la incorporació de Caturla, potenciar la gamma de fons d'inversió Sigma Investment House de Luxemburg.



Amb seu a Madrid, Caturla supervisarà i impulsarà l'activitat de l'àrea d'Asset Management dels països on Andbank opera, tant a Europa com a Llatinoamèrica.



El nou directiu de l'entitat acumula més de tres dècades d'experiència en companyies de primer nivell dels sectors de les assegurances i de la gestió d'actius. Prové d'Altamar, una companyia a la qual continuarà vinculat, com a conseller de la filial de Private Debt, i on ha ocupat el càrrec de cap de solucions per a companyies d'assegurances i fons de pensions durant l'últim any. Anteriorment havia treballat a Aviva, grup del qual va formar part durant prop de quinze anys (2002-2017) com a director corporatiu d'inversions del grup i com a conseller delegat d'Aviva Gestión SGIIC. Durant aquest període va ser responsable màxim d'inversions d'Aviva a Espanya, i va ocupar diferents càrrecs en el grup a escala internacional. Abans de l'etapa a Aviva, havia treballat per a la companyia d'assegurances i reassegurances Plus Ultra durant prop de deu anys (1991-2002) com a director d'inversions i, després, com a sotsdirector general d'inversions.



José Caturla Vicente és enginyer superior de Mines per la ETSIM Madrid i MBA en Finances per la City Business School of London. El seu nomenament s'emmarca "en el pla d'Andbank de continuar reforçant i promocionant el seu equip amb professionals que tenen àmplia trajectòria professional en l'àmbit internacional i alta especialització en el sector financer i de gestió d'actius", destaquen des de l'etnitat a través d'un comunicat.



Segons el director general del grup Andbank, Ricard Tubau, "un dels projectes estratègics del grup per als propers anys és l'àrea de Global Asset Management. José Caturla és un professional amb més de 30 d'experiència en aquest camp i la seva contribució serà clau per a potenciar aquest negoci".