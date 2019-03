Fenoll defensa les polítiques laborals inclusives a Madrid

La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, va reiterar el compromís d’Andorra en «implementar polítiques de desenvolupament sostingut, inclusiu i sostenible, generant llocs de treball productius i dignes», tal com estableix l’Agenda 2030. Ho va fer en l’acte inaugural de la Conferència de ministres de treball d’Iberoamèrica, que es va celebrar ahir a la Casa Amèrica, a Madrid, sota el títol Construint el futur del treball. En la seva intervenció, Fenoll va explicar les polítiques que s’estan duent a terme a Andorra per a pal·liar les dificultats de l’accés al mercat laboral per als joves i per als col·lectius més vulnerables o de la població de més de 50 anys. D’aquesta manera, la secretària d’Estat va informar dels programes d’ocupació que s’estan implementant per impulsar el treball igualitari i sostenible, i per incidir també en la promoció de l’autoocupació. També va detallar que el contingut d’aquests programes s’ha anat revisant d’acord amb la millora de la situació laboral experimentada en els últims anys, que s’ha traduït en un descens de la desocupació i en un increment del nombre de llocs oferts en el sector privat.



Fenoll també va intervenir en la taula rodona sota el títol Competències futures del mercat de treball, on es va tractar l’evolució amb la implementació tecnològica en el mercat laboral, la formació al llarg de la vida laboral, i els canvis i la diversificació econòmica, va informar l’ANA.