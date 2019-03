FEDA treballa per posar en marxa la plataforma de mobilitat el 2019

FEDA té la intenció de començar a posar en marxa aquest any la plataforma intermodal de mobilitat, l’aplicació que contindrà tota la informació sobre el transport públic, les places d’aparcaments disponibles, o els punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, entre d’altres. D’aquesta manera, tal com va explicar el director general de la parapública, Albert Moles, la voluntat és que les primeres concretitzacions d’aquesta plataforma puguin veure la llum ja al llarg del 2019, amb l’objectiu d’anar «ampliant el servei» progressivament. En aquest sentit, va recordar que quan les noves concessions dels autobusos interurbans siguin vigents (està previst per al mes de setembre) aquesta eina ha de començar a estar operativa ja que, de fet, aquestes concessionàries hi hauran d’estar connectades.



Ara com ara, tal com va afegir Moles, estan «acabant de tancar convenis amb els comuns» sobre els aparcaments, perquè es pugui incloure en aquesta aplicació tota la informació referent als aparcaments comunals, és a dir, on es troben ubicats i quantes places lliures hi ha.

Recurs contra la plataforma

Davant la polèmica que va sorgir per la gestió d’aquesta plataforma, el director general de FEDA va reiterar la reivindicació que sigui la parapública qui impulsi aquesta eina, ja que «hi ha una sèrie de coses que si no les fa una entitat que no sigui cap de les concessions és difícil que es facin». L’estiu passat, però, la Cooperativa Interurbana Andorrana va posar un recurs contra FEDA, ja que dubta que la parapública tingui l’autoritat delegada per poder convocar el concurs per a la creació de la plataforma.



El director va defensar que des de l’Executiu s’encarregués a FEDA la redacció del plec de bases per a aquesta aplicació, un fet que va provocar que des de la Cooperativa Interurbana es presentés una demanda a la Batllia el mes de novembre passat. «Estem donant un mitjà de mobilitat global del país, un model molt dinàmic», va resumir Moles, tot assegurant que això servirà per donar eines als ciutadans per millorar la seva informació sobre la mobilitat i fer que aquesta sigui molt més eficient, informa l’ANA.