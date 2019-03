Un Patronat per decidir sobre la Noguera Pallaresa

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús,ahir va proposar la creació d’un Pla d’usos i gestió del riu Noguera Pallaresa per decidir sobre tot allò que s’hi vol fer. Isús va reivindicar que el riu és una de les principals eines de dinamització econòmica de la comarca i va subratllar que no es poden repetir situacions com el recent episodi en el qual s’ha posat en risc la celebració del Mundial de Piragüisme que s’ha de celebrar a Sort, com a conseqüència d’unes obres paralitzades al riu.

Segons el president comarcal, la fórmula més adequada per elaborar i administrar aquest Pla d’usos i gestió del riu Noguera Pallaresa hauria de ser un Patronat, format per tots els agents públics i privats que hi ha implicats. Concretament, va puntualitzar Isús, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Endesa, els municipis afectats, és a dir, tots aquells per on passa la Noguera Pallaresa, com Sort, Rialp, Llavorsí o Esterri d’Àneu, les empreses d’esports d’aventura i les associacions de pescadors, entre d’altres. La proposta es posarà sobre la taula en el proper Consell d’Alcaldes i, en cas que sigui aprovada, hi haurà via lliure per impulsar la creació d’aquest Patronat publicoprivat.

Tal com va indicar el president del Consell Comarcal del Pallars Sobrià, i així ho va recollir just ahir Ràdio Seu, entre d’altres aspectes, el Patronat hauria de decidir sobre les obres del riu: quines es poden fer i de quina manera; sobre temes de seguretat com la navegabilitat; o sobre d’altres qüestions com els diners públics que s’hi han de destinar i el mètode de finançament que sigui més adequat.