Vila veu marge de millora dins de la Constitució per als drets de les dones

El raonador del ciutadà, Marc Vila, admet que els drets de les dones «tenen marge de millora» a Andorra i creu que és possible que hi hagi avenços «dins de l’actual Constitució i en el marc del sistema de coprincipat». Així va expressar-ho en una entrevista a EL PERIÒDIC en què va reconèixer que el Principat «es troba en una situació molt bona pel que fa al reconeixement dels drets humans en comparació amb els països de l’entorn iberoamericà». Sense voler treure mèrit a aquesta situació avantatjosa, però, va manifestar que «no ens hem de conformar, ja que sí que s’han de fer millores en alguns drets socials». «Sobretot en matèria d’habitatge», va voler posar de relleu Vila en tractar-se de la investigació insígnia que està marcant el seu mandat com a raonador del ciutadà.

L’avortament

Per a Vila, l’actual Constitució i el sistema de coprincipat no són ara per ara un obstacle ni representen un fre per al marge de millora encara necessari. «És perfectament possible fer millores en els drets socials amb la Constitució que tenim i dins del coprincipat, sense necessitat de fer canvis», va subratllar Vila. Tot i així, no va passar per alt el tema de l’avortament en ser conscient que «és l’únic tema de tracte més difícil i on hi ha problemes amb el sistema de coprincipat». Malgrat aquesta percepció, el raonador del ciutadà va sostenir que «s’ha de tractar amb la màxima serenitat, seriositat i amb tots els arguments sobre la taula», de la mateixa manera que qualsevol altre tema conflictiu que pugui sorgir més endavant.

Ara bé, Vila en cap moment va dubtar que «hi ha camí per recórrer per anar augmentant els drets de les dones i en altres àmbits de la societat». Per exemple, va parlar d’un «petit forat» en qüestions com els preus del lloguer, els salaris, les pensions, les ajudes socials... «S’haurien d’equiparar al cost real de vida», va manifestar el raonador tot confiant que mica en mica es vagi omplint aquest forat i millorant.

Un tema latent

Malgrat tenir aquesta opinió sobre els drets de les dones, Vila va expressar la seva sorpresa en no haver rebut cap queixa en aquest àmbit des que ocupa el càrrec. «M’estranya perquè precisament el moviment feminista està en auge ara mateix», va indicar el màxim responsable de la institució. Tot posant-ho com a exemple, va explicar que ha compartit la preocupació sobre la bretxa salarial amb diversos inspectors de treball però que ells mateixos han assegurat no haver rebut queixes particulars en relació amb una possible diferència de salari entre homes i dones. «Imagino que hi ha casos, però no surten; no sé si es tracta d’un tema tabú», va apuntar Vila tot afegint que «o bé és difícil de demostrar o bé no hi ha una cultura sindical i de reivindicació dels drets laborals massa arrelada».

Proximitat i rapidesa

El raonador del ciutadà va explicar que ara mateix la institució està molt centrada en les queixes i que ofereix un contacte directe, sense formalismes, i una resposta molt ràpida, en dos o tres dies. De tota manera, va admetre que «esperem que vinguin a queixar-se, per tant, som reactius, però volem convertir-nos en proactius». De fet, el pressupost que han sol·licitat per a l’exercici 2019, de 370.000 euros, els ha de permetre «comptar amb més mitjans per arribar més lluny». La intenció és incorporar un jurista, elaborar més informes i tenir més presència tot donant-se a conèixer més i potenciant la divulgació. «Tot això sense perdre el tracte proper i directe amb la persona que es queixa», va voler remarcar el raonador.

El PS dona suport a la manifestació feminista

El PS ahir va expressar, a través d’un comunicat, el seu suport a la manifestació que Stop Violències, Acció Feminista i l’Associació de Dones d’Andorra han convocat per al proper divendres 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. De fet, una representant de la formació socialdemòcrata, Cristina Valen, que és vocal del comitè executiu, participarà en els parlaments que s’han previst durant l’acte que tindrà com a punt de partida la plaça Guillemó d’Andorra la Vella.

El suport de la formació a la manifestació, segons van especificar des del PS, «vol demostrar el seu compromís amb aquesta causa, tal com evidencien les diferents iniciatives realitzades, sobretot en l’àmbit parlamentari, al llarg de la darrera legislatura». «I cal tenir present que la nostra llista nacional per al 7-A és paritària en els seus 10 primers llocs», van destacar.