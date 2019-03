Campmajo encara no ha conclòs si el Roc de les Bruixes és iber

L’estudi encarregat pel Govern a l’arqueòleg Pierre Campmajo, reconegut especialista en gravats, sobre el Roc de les Bruixes avança amb una mica de retard i, de moment, des del Govern van informar que «encara no s’ha pogut concloure que són d’origen iber». Aquesta era la hipòtesi que sostenia Campmajo i a la qual el Departament de Patrimoni va fer suport durant la presentació de l’inici de l’estudi el maig passat. Fins ara i des del seu descobriment el 1962 per Pere Canturri, els gravats s’han considerat neolítics.



«No està encara enllestit, però està a la fase final», van explicar fonts del Ministeri de Cultura. «S’estan allargant una mica més del compte a causa del nombre important de gravats localitzats i a la seva diversitat de formes», van argumentar des del Govern per justificar el retard en la presentació dels resultats que el maig passat es van anunciar per a finals d’aquell any.



Malgrat això, segons les fonts de l’Executiu consultades: «No tenim una data concreta però en les pròximes setmanes el tindrem a punt». A més, des de Cultura van informar que «fins ara, s’ha realitzat un primer informe sobre l’estudi aprofundit dels gravats de la terrassa superior del Roc de les Bruixes i que, actualment, s’està estudiant la inferior i també els gravats medievals». D’altra banda, van precisar que els resultats d’aquest estudi de Campmajo es faran públics «tan bon punt estigui acabat». Aquesta hipòtesi divideix els experts en la matèria que troben que el vincle amb els gravats naviformes ibers no és prou sòlid, entre d’altres perquè no s’han trobat evidències de l’alfabet iber als gravats.