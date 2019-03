Grandvalira espera doblar la participació de l’Snowbike

Just abans de començar la setmana més important de la història de Grandvalira amb les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí, els dies 9 i 10 de març el sector de Grau Roig acollirà l’Snowbike Grandvalira, una competició que es disputa amb bicicleta de muntanya convencional o amb una elèctrica. Així, no es necessita cap equipació especial encara que els neumàtics 27,5 plus o els fat són millors amb la neu tova.

D’aquesta manera, l’objectiu, aquest any, és doblar el nombre de participants i passar dels 30 corredors de la passada edició als 60, que recorreran 22 quilòmetres amb un desnivell positiu de 700 metres. Així, el recorregut transcorrerà des de Grau Roig, passant per la zona d’aventura i el Peretol, fent la pujada cap el llac del Cubil per tornar finalment a Grau Roig. És en aquesta zona on hi ha una important pujada.

En aquest sentit, Àlex Antor, responsable d’activitats de Grandvalira-Saetde, va explicar a EL PERIÒDIC, que «aquest any esperem pujar a la zona del llac del Cubil perquè en la passada edició no ho vam poder fer per culpa del vent» i que «és un lloc on es roda molt bé, una vegada agafada l’alçada per fer quilòmetres».

Així, pel que fa als objectius d’aquesta edició, «hem d’aconseguir fer el traçat sencer, si el temps ho permet» i «més participants» perquè «en la primera edició, no en vam tenir gaires, encara que tots es van mostrar disposats a repetir l’experiència». «Ens va faltar un poc de volum de gent», manifestava.

Per un altre costat, Antor va comentar que «és un esdeveniment obert a tothom, sobretot pels que venen amb bicicleta elèctrica, ja que té els quilòmetres ideals per una competició d’aquesta mena».

En aquest context, aquesta competició no té cap mena de perill perquè «la pista està preparada, la treballem el dia abans i no hi ha la possibilitat de trobar-se gel, com a molt, neu dura».

Respecte a la situació en el calendari, ja que coincideix amb el cap de setmana abans de les Finals, Antor va explicar que «que tenim gent polivalent» i «que l’època és important perquè si es fa abans, perilla la qualitat de la neu mentre que si es fa més endavant, la quantitat». «Aquesta és la data correcta», sentenciava.

Inspirat en Suïssa

Aquest esdeveniment, que va néixer l’any passat, es va inspirar en l’Snow Bike Festival de Suïssa, una cursa per etapes que es disputa als Alps suïssos i que compta amb el suport de la Unió Ciclista Internacional. «És un país on hi ha molta acceptació», comentava, «però hi ha més coses al voltant d’aquest esdeveniment com és el fet que les rodes cada són més grosses», una tendència que any rere any, està agafant més importància dins del món de les bicicletes de muntanya. «A la neu es pot pedalar amb bones condicions, igual que a la sorra, volíem fer alguna cosa diferent i obrir-nos a altres activitats més enllà de les competicions d’esquí alpí i dels esdeveniments en els parcs», revelava i afegia que «és una activitat que volem proposar durant tot l’any perquè la gent pugui pedalar perla neu tota la temporada».