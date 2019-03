Les Finals, amb el medi ambient

E l comitè Organitzador de les Finals de la Copa del Món va preparar aquest cap de setmana unes jornades per mostrar el seu compromís envers la preservació de la natura i per conscienciar els usuaris de l’estació i de la societat en general de la necessitat de dur a terme petites accions que hi contribueixin. L’acció, anomenada Campions del món en la preservació de la natura va consistir en la projecció un audiovisual per mostrar algunes de les accions que du a terme l’estació per contribuir en la conservació del medi ambient. Entre les diverses iniciatives, destaquen les mesures per integrar paisatgísticament i mediambientalment la nova plataforma esquiable de Soldeu, la recent adquisició de la màquina trepitjaneu més sostenible del mercat, el triatge dels residus dels restaurants de pistes i el projecte de reciclatge de burilles de cigarreta per convertir-les en fèrules d’immobilització per als ferits.