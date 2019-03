Salvadores aconsegueix un top10 a Wildhaus

L’estació suïssa de Wildhaus va acollir ahir un eslàlom on Xavi Salvadores, que sortia amb el dorsal 36, va ser novè i va aconseguir millorar punts FIS.

L’andorrà va ser top 10 gràcies al seu crono d’1.48,77, a 1,64 del vencedor, el suís Matthias Iten que es va imposar amb 1.47,13. Salvadores. A més, va fer 27,09 punts FIS, amb la qual cosa millora els 34,29 que tenia en l’última llista de la FIS.

Per la seva part, Àlex Rius va ser 13è amb 1.48,90, a 1,77 del guanyador i amb 27,97 punts FIS que es queden molt a prop dels 26,10 actuals. Per últim, Àxel Esteve no va poder completar la segona mànega, després que en la primera fora el 10è temps.

Per un altre costat, ahir es va disputar la primera cursa de les FIS de Les Menuires, França, on Roger Bartumeu va finalitzar 31è amb un temps de 2.00,68, a 5,33 del guanyador, el francès Loevan Parand, que va fer un temps d’1.55,35. No van poder completar la segona mànega Xavi Cornella, Ty Acosta, Albert Torres, Quim Rodríguez i Bartumeu Gabriel. En la primera mànega, va quedar fora Robert Ferrari.

D’altra banda, en el gegant FIS de l’estació francesa de Morzine Avoriaz, on hi havia part de l’equip femení, Zoe Ramírez va finalitzar 44a amb un crono d’1.54.34, a 7,71 de la guanyadora, que va ser la francesa Louison Accambray, que es va imposar amb un temps d’1.46,63.

Per la seva part, Cande Moreno i Sissi Hinterreitner no van poder finalitzar la carrera.