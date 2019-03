Navarro no és optimista amb la lesió de Walker

El MoraBanc torna a tenir un home de baixa i malauradament, torna a ser David Walker, jugador que ja va patir una llarga lesió que el va deixar més de dos mesos fora de la pista per un esquinç del lligament lateral extern del turmell esquerre a principi de temporada.

D’aquesta manera, Walker no va viatjar ahir a Lió perquè durant el dia d’avui se li faran les proves per conèixer l’abast de la seva lesió a l’espatlla dreta. En aquest sentit, el club no coneix encara quant de temps estarà de baixa però Ibon Navarro es va mostrar molt preocupat ahir per la lesió que va patir el jugador després de la topada amb Gustavo Ayón en el duel contra el Madrid. De fet, quan se li va preguntar per la lesió, l’entrenador va assegurar que ho veia «molt malament» i va deixar clar que podria ser, de nou, una aturada de llarga durada: «S’ha de ser molt optimista per pensar que podrà jugar aviat».

Malgrat això, després del partit, Walker va explicar a EL PERIÒDIC que es trobava «bé», encara que se’l va veure visiblement afectat. En aquest context va destacar que «he vist bé a l’equip» i que «és evident que la finestra FIBA ens ha passat factura», sobretot «davant d’un equip que venia de jugar la Copa del Rei i que, vulguis o no, estaven entonats perquè havien competit». «Ells no han fet aquesta aturada», recordava.

En aquesta línia també es va mostrar Dylan Ennis, que va assegurar que «s’ha d’oblidar aquesta derrota i començar de nou» perquè «hem d’estar preparats pel que pugui passar».