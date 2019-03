Centenars de persones celebren la cacera de l’Ossa al Prat de l’Areny d’Encamp

Turistes i residents van gaudir ahir a la tarda de l’acte més tradicional del carnaval d’Encamp, El Ball de l’Ossa. L’esdeveniment va comptar amb les tradicionals baralles entre els joves dallaires que, aquest any, han estat molt intenses des de l’inici. El guió del ball sempre és el mateix, però la representació varia en funció del que s’hagin preparat els joves, així com la intensitat que hi posin en les seves baralles. Centenars de visitants van omplir la zona reservada per al públic i, fins i tot, algunes persones el van gaudir des del balcó de casa seva. La compra del FC Andorra per part del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, i la situació política i social del país a les portes de les eleccions generals, van ser els protagonistes de la representació.



Respecte a la política, els participants van fer sàtira sobre la reforma laboral, «que no ajuda els treballadors», deien. En aquest sentit, els dallaires van fer sortir a escena al secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que va representar la figura de «defensor del poble». A més, durant l’actuació es van exposar alguns dels requisits que es necessiten per a ser un bon ciutadà d’Encamp: «No ets encampadà si mai t’han retirat el carnet de conduir», va ironitzar el cap dels dallaires durant la seva intervenció.



Vintena de personatges

La representació va estar protagonitzada per una vintena de personatges, entre els quals s’incloïen els dallaires, l’Ossa, els caçadors, els Senyors o la Fregona. Aquesta última va arribar a sobre d’un poni disposada a donar de berenar als treballadors, però lluny de fer-ho d’una manera subtil, els va agafar amb les mans per introduir-los forçosament a la boca dels dallaires. Més tard, mentre aquests treballaven, l’Ossa va voler endur-se els aliments que encara no havien sortit del cistell de la Fregona. En aquest moment, els caçadors la van veure i la van abordar, abatent-la sense miraments i ballant al seu voltant quan ja era a terra. Al llarg de l’acte, el públic va gaudir d’una subhasta per vendre el cartell de la comissió de festes, que finalment va ser comprat per un espectador per 55 euros. L’import servirà per pagar el ram de flors que els actors van regalar a la cònsol menor de la parròquia, Esther París.



Un cop finalitzada la representació, es va procedir al repartiment d’allioli per a tots els assistents. L’ambient festiu va seguir amb l’espectacle infantil BallaClown amb El Bitxi i el ball de nit amenitzat per l’orquestra La Montecarlo, que va ser l’actuació final abans de donar pas a la Marvel Party. Els actes de Carnaval es clouran avui i demà, quan tindrà lloc la despenjada del carnestoltes a la plaça del Consell General, i l’enterrament de la sardina a la plaça dels Arínsols.