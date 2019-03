Els contrabandistes d’Ordino es lliuren de la presó ballant el Contrapàs

La plaça major d’Ordino ha acollit aquest dilluns el Judici dels contrabandistes, un espectacle que arriba a la tercera edició des que es va reprendre. Tot i això, la representació original «és una cosa molt vella, fa gairebé 100 anys» que ja es feia, va dir ahir Xavier Benazet, un dels membres de la comissió de festes. L’espectacle «és una farsa representativa del que eren els contrabandistes abans» i l’objectiu principal «és riure i fer una crítica de la situació actual de la política de manera irònica». Enguany han participat en l’esdeveniment fins a una vintena de persones, entre els que s’encarreguen de dur a terme la representació i tots els veïns que ajuden amb l’organització. A més, com en les edicions passades, també hi han pres part l’Esbart de les Valls del Nord, la Coral Casamanya i el Grup Artístic d’Ordino.



Un telegrama va ser l’encarregat d’informar els jutges de l’arrest dels contrabandistes, que han arribat escortats per la policia per prestar declaració. L’espectacle burlesc del judici ha estat centrat en aspectes d’actualitat al país, com ara les diferències entre el comú i el quart d’Ordino, les eleccions generals, el projecte fallit d’un sol carril a la Massana o la situació de l’hotel Casamanya. Els arguments dels contrabandistes no han estat prou per ser absolts, ja que han hagut de complir una pena per pagar les seves accions. Per la seva banda, el cònsol major, Josep Àngel Mortés va declarar que aquesta «és una nova forma de fer carnaval» i es va mostrar sorprès per la quantitat de gent que va assistir a l’acte.