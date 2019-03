Andorra exposa a l'ONU les mesures al Pirineu davant el canvi climàtic

La Missió Permanent d’Andorra a l’Organització de les Nacions Unides, en col·laboració amb les Missions Permanents d’Espanya i França a les Nacions Unides, ha organitzat l'esdeveniment paral·lel 'Afrontar el canvi climàtic en la regió dels Pirineus' aquest dilluns a la seu de l'ONU, a Nova York.



'Afrontar el canvi climàtic a la regió dels Pirineus' ha permès a la representació andorrana exposar els avenços que la recent aprovada Llei d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic aporta en el marc de l’acció climàtica nacional, fent incís en la necessitat del treball en xarxa tant en l'àmbit nacional com regional. La representació andorrana ha introduït alhora l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), al qual Andorra participa activament en el marc de la Comunitat de treball dels Pirineus (CTP).



Així, l’OPCC ha compartit les experiències i constatacions publicades en el seu darrer informe, subratllant igualment els beneficis de la cooperació regional entre països sobre els reptes transfronterers i conscienciant sobre la importància dels ecosistemes i economies de muntanya.



Els Pirineus constitueixen territoris transfronterers i reserves naturals d’aigua que influeixen en la seguretat futura d’abastiment d’aigua i aliments. Les serralades estan més afectades pel canvi climàtic que altres regions amb un increment de temperatures del 30% per sobre de la mitjana mundial. En aquest context, la cooperació territorial és fonamental per a la implementació de polítiques d’adaptació i la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.



En aquest sentit, la CTP, un consorci de cooperació transfronterera format pel l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera (OACT), les regions franceses de Nova Aquitània i Occitània i de les regions espanyoles d’Aragó, Catalunya, Euskadi i Navarra s’esforça per posar en marxa polítiques d’adaptació al canvi climàtic i promou el seguiment de l’impacte climàtic als Pirineus, a través de l’OPCC. Actualment, la presidència de la CTP l’ostenta Aragó, que lidera l’Estratègia Pirenaica 2018-2024, amb l’Acció pel clima com a primer eix d’acció.