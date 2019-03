El Niu col·labora amb una acceleradora de 'blockchain' de Silicon Valley

ProteumX, l’acceleradora de 'blockchain' de Silicon Valley, i el Niu d’Andorra Telecom va signar el divendres passat un acord de col·laboració. L’aliança ha estat segellada per Jordi Nadal, director general de l’operadora, i Xavier Simó, un dels socis fundadors de ProteumX.



ProteumX ha anunciat l’obertura d’una seu a Barcelona com a epicentre de la recerca de 'start-ups' que operin amb aquesta tecnologia a tot Europa amb l’objectiu de portar-les posteriorment a Silicon Valley. L’acord incorpora el Niu en aquest ecosistema i permetrà les seves empreses de 'blockchain' optar a obtenir el suport de ProteumX.



El director general d’Andorra Telecom ha subratllat la importància d’establir entorns de col·laboració del màxim abast possible amb altres acceleradores “per connectar el talent de tot el món”. A més, ha destacat el fet que l’acord giri al voltant del 'blockchain', una tecnologia que té un interès especial tant per la companyia com per al país.



“'Blockchain' és una tecnologia global i Europa serà un marc ideal per al naixement de noves oportunitats”, ha assegurat Rakesh Ramde, un dels socis fundadors de ProteumX a Silicon Valley. A més, “Andorra té un ecosistema innovador que hauria de fer néixer noves 'start-ups' a punt per accelerar-les i portar-les a Silicon Valley”, ha manifestat Xavier Simó.



Per la seva banda el responsable del Niu, Miquel Gouarré, s’ha referit a l’oportunitat que pot suposar per una empresa andorrana poder comptar amb el suport d’un programa específic d’acceleració amb el segell de ProteumX i la possibilitat de desenvolupar el seu projecte a Silicon Valley, “el màxim referent internacional de l’alta tecnologia i l’emprenedoria”.



Per optar a incorporar-se a ProteumX les 'start-ups' han de tenir un producte bàsic preparat per comercialitzar, el que s’anomena mínim producte viable, un equip de com a mínim dues persones a plena dedicació i finançament inicial, i preferiblement, amb mentorització rebuda a incubadores com el Niu.



Els socis fundadors de ProteumX, Rakesh Ramde, Flavio Soares i Xavier Simó, van aprofitar la visita a Andorra per visitar les instal·lacions del Niu a l’edifici els Arcs de la Massana, i l’espai d’Innovació.