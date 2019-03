Crèdit Andorrà repeteix reconeixements de Global Banking & Finance Review

Global Banking & Finance Review ha reconegut per setè any consecutiu Crèdit Andorrà com a millor banc d’Andorra en banca privada 2019. A aquest guardó se suma també el premi al millor banc en RSC 2019 al Principat, que l’entitat rep per cinquè any gràcies a la seva política de responsabilitat social.

La publicació financera atorga aquests premis en reconeixement a les companyies que destaquen en àrees relacionades amb l’experiència i l’excel·lència dins del món financer, amb un èmfasi especial en la innovació, les fites assolides, l’estratègia i els canvis inspiracionals. Els premis són un reconeixement al model de gestió de Crèdit Andorrà, caracteritzat pel bon govern, la responsabilitat i la voluntat de servei i proximitat al client, així com per l’equilibri entre el lideratge al mercat andorrà i l’expansió internacional. Els guardons també avalen l’aposta ferma per ser pioners en transformació digital.

Millor banc d’Andorra en banca privada 2019

El premi posa de manifest l’estratègia de Crèdit Andorrà d’oferir un servei de banca privada i gestió d’actius especialitzat i proper al client, basat en una proposta de valor de serveis 'boutique'. L’impuls que el banc ha dut a terme en digitalització de productes i serveis també ha estat reconegut. És el cas de Merkaat, un innovador assessor 100% digital en fons d’inversió, que permet una gestió integral de les inversions i que compta amb un equip d’experts que assessora els clients en la presa de decisions.

Millor banc d’Andorra en RSC 2019

Aquest guardó valora el compromís de Crèdit Andorrà per orientar-se al client i a la societat en general a través de la seva política de responsabilitat social. D’aquesta manera, reconeix el bon govern de l’entitat, així com les iniciatives educatives, socials, culturals i de suport a l’economia del país i al teixit empresarial que duen a terme el banc i la seva fundació. Crèdit Andorrà està adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i ha adoptat l’Agenda 2030, Transformar el nostre món, per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).