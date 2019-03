Tres segles de caça de bruixes

Aquest dimarts, la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i el doctor en història, Pau Castells, han donat el tret de sortida a la inauguració del web 'Andorra, terra de bruixes'. Aquest portal és el fruit d'un exhaustiu treball d'investigació dels diferents processos per bruixeria al Principat. La pàgina disposa d'una base de dades i un atles interactiu on hi surten catalogades un total de 160 dones que entre els segles XV i XVII van ser denunciades, torturades, condemnades a mort o, en el millor dels casos, expulsades del país per la sospita de què es dedicaven a les arts fosques.

Aquestes fitxes estan relacionades entre si amb un sistema d'enllaços, fet que permet resseguir les relacions familiars de les acusades i la xarxa de complicitats i delacions múltiples que s'anava teixint al llarg de les acusacions. Gelabert, que ha confessat ser "una gran admiradora de la història de la bruixeria", ha recalcat que "aquest projecte ha estat finançat pel Govern d'Andorra gràcies a l'ajut de Cebrià Baraut". Per la seva banda, Castells ha emfatitzat que "aquest projecte no hauria estat possible sense l'ajuda de les persones involucrades en l'Arxiu Nacional d'Andorra".

A banda de les dones acusades per bruixeria, la web també disposa d'informació sobre els personatges més representatius d'aquest període fosc de la història del Principat. Personatges rellevants com Micer Damià Simón, jutge de les valls d'Andorra durant els primers anys del segle XVI, i que va contribuir al processament d'un bon nombre de dones per crim de bruixeria o Geroni Morell, membre del tribunal del Sant Ofici de Barcelona, que va intervenir en les actuacions contra la bruixeria encapçalades pel Tribunal de Corts l'any 1574.

Castells ha pogut rescatar també sentències de mort inèdites, com la de Maria Guida, àlies Tomassa d'Encamp, que va ser cremada viva després d'haver confessat que va provocar malalties i mort entre els seus veïns per mitjà de maleficis, haver desenterrat infants i provocar una pedregada que va devastar els terrenys de la parròquia d'Encamp.

Gelabert ha assegurat que amb aquesta plataforma digital a disposició de qualsevol, "es dibuixa un panorama més ric en informació sobre la cacera de bruixes a Andorra durant els segles medievals i moderns".