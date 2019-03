Onada de robatoris amb força a la capital, Escaldes i Sant Julià

La Policia ha reforçat la vigilància i assegura que no es tracta d’una banda organitzada

El nombre de furts amb força en domicilis, oficines i despatxos professionals ha augmentat els darrers dies. Així ho va indicar el Cos de Policia, qui va concretar que es tracta d’una desena de robatoris violents en immobles del nucli urbà d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany que van començar a finals de la setmana passada i dels quals es desconeix la quantitat econòmica del material sostret. No obstant això, la Policia va informar que una de les víctimes va denunciar que li havien robat dues armes de foc. Paral·lelament, a Sant Julià de Lòria, en les mateixes dates, es va produir un altre furt amb força en dos pisos particulars. En aquest cas, segons el Cos d’Ordre, una dona va rebentar la porta dels domicilis i, després de comprovar que no hi havia cap persona en el seu interior, va robar diversos objectes de valor.



Malgrat tenir un modus operandi diferent, tant els furts de les valls centrals com el de la parròquia laurediana, tenen en comú que es tracta de lladres que van forçar la porta principal, evitant mantenir contacte amb ningú més. Des de la Policia van assegurar, però, que tot plegat és una casualitat i que en cap cas se sospita de l’actuació al país d’una banda organitzada. Així i tot, es va reconèixer que no és habitual que es produeixin «tants» robatoris d’aquestes característiques «tan sovint» i que la situació, «evidentment, preocupa».



D’altra banda, es va confirmar que els furts no s’han comès de nit, tot i que encara s’està precisant la franja horària en què es produeixen la majoria dels delictes.

El perfil dels lladres

Si bé els agents van poder ratificar que l’autora de Sant Julià va ser una dona, ahir van posar de manifest que no hi ha un perfil concret dels lladres de la capital i Escaldes. «Hi ha molts motius de sospita. Una persona que pica amb insistència a un intèrfon, un soroll estrany en l’immoble del costat...», va detallar un membre del Cos, tot assegurant que en alguns d’aquests robatoris, «els veïns van admetre després haver escoltat sorolls, però que no li van donar importància». Davant d’aquesta situació, la Policia va recordar als ciutadans que prenguin totes les mesures de seguretat possible i va remarcar la importància de tancar correctament la porta de casa, «donant una volta de clau».

La investigació

Tal com van explicar les fonts policials, actualment les patrulles del servei habitual s’han reforçat posant més èmfasi i atenció en les rondes preventives, especialment en zones d’oficines i despatxos. De cara als pròxims dies, també s’incrementarà l’equip humà per accelerar la investigació i esclarir l’autoria dels fets. Tanmateix es realitzarà una avaluació de les proves recuperades fins ara per determinar el rumb de l’operació.



Des del servei de Policia, es va sol·licitar a la població que en cas de veure alguna persona amb actitud sospitosa davant un immoble, es truqui immediatament al 110.